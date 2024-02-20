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Судьба института протезирования в Харькове: облсовет принял очередное решение

Общество 22:23   20.02.2024
Елена Нагорная
Судьба института протезирования в Харькове: облсовет принял очередное решение Фото: Харьковский облсовет

Харьковский облсовет, который в октябре 2023 года одобрил принятие Украинского научно-клинического центра протезирования и реабилитации в областную собственность, поддержал следующее решение — утвердил технико-экономическое обоснование эффективного использования имущественного комплекса.

Это решение областные депутаты одобрили на сессии 20 февраля.

Как сообщает пресс-служба облсовета, центр пока еще «предлагается к передаче из государственной собственности в совместную собственность территориальных громад сел, поселков, городов Харьковской области».

«Передача позволит привлечь дополнительные средства, необходимые для развития предприятия и уменьшения нагрузки на бюджетное финансирование. Восстановление работы заведения позволит обеспечить услугами реабилитации и протезирования пациентов не только Харьковского региона, но и других областей, фактически со всей восточной части Украины», — отметили в пресс-службе.

Напомним, 5 октября 2023 года депутаты Харьковского облсовета со второй попытки одобрили принятие Украинского научно-клинического центра протезирования и реабилитации в областную собственность. Первую попытку на сессии облсовета 28 июля повалили. Ряд депутатов обвинил в этом персонально мэра Харькова Игоря Терехова, так как решение не поддержала его фракция — «Успешный Харьков». Однако в горсовете заявили, что коллектив института сам обратился к мэру Харькова с просьбой принять учреждение в собственность города, а процесс этот инициировали еще в ноябре 2022 года.

Читайте также: Документы института протезирования для передачи Харькову изучают – Терехов

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 февраля 2024 в 22:23;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский облсовет, который в октябре 2023 года одобрил принятие Украинского научно-клинического центра протезирования и реабилитации в областную собственность, поддержал следующее решение".