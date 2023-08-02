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Документы института протезирования для передачи Харькову изучают – Терехов

Общество 16:39   02.08.2023
Оксана Якушко
Документы института протезирования для передачи Харькову изучают – Терехов https://www.razomforukraine.org/

Мэр Харькова Игорь Терехов пояснил, что происходит с передачей института протезирования городу.

Решение о «принятии на баланс города УкрНИИ протезирования Харьковский городской совет практически единогласно принял еще за полгода до того, как подобный вопрос начали рассматривать в облсовете», — заявил Терехов.

Все документы, необходимые для завершения процесса передачи учреждения в коммунальную собственность громады Харькова, находятся на рассмотрении уполномоченного органа, сообщил мэр.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 августа 2023 в 16:39;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов пояснил, что происходит с передачей института протезирования городу.".