Документы института протезирования для передачи Харькову изучают – Терехов
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Мэр Харькова Игорь Терехов пояснил, что происходит с передачей института протезирования городу.
Решение о «принятии на баланс города УкрНИИ протезирования Харьковский городской совет практически единогласно принял еще за полгода до того, как подобный вопрос начали рассматривать в облсовете», — заявил Терехов.
Все документы, необходимые для завершения процесса передачи учреждения в коммунальную собственность громады Харькова, находятся на рассмотрении уполномоченного органа, сообщил мэр.
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- • Дата публикации материала: 2 августа 2023 в 16:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов пояснил, что происходит с передачей института протезирования городу.".