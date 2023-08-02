Документы института протезирования для передачи Харькову изучают – Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов пояснил, что происходит с передачей института протезирования городу.

Решение о «принятии на баланс города УкрНИИ протезирования Харьковский городской совет практически единогласно принял еще за полгода до того, как подобный вопрос начали рассматривать в облсовете», — заявил Терехов.

Все документы, необходимые для завершения процесса передачи учреждения в коммунальную собственность громады Харькова, находятся на рассмотрении уполномоченного органа, сообщил мэр.