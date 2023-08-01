В Харькове чиновники «делят» Институт протезирования: он не работает

Один из важнейших в военное время реабилитационных центров — Украинский НКЦ протезирования и реабилитации в Харькове — ждет передачи из государственной собственности на баланс громады города или области.

Попытку принять институт в общую собственность громад Харьковской области провалили во время сессии облсовета 28 июля. Ряд депутатов обвинили в этом персонально мэра Харькова Игоря Терехова, так как решение не поддержала его фракция — «Успешный Харьков».

«Украинский научно-клинический центр протезирования и реабилитации не работает с начала войны. Специалисты – уехали и работают в других регионах, — заявила на своей странице в facebook депутат Харьковского облсовета Алла Ройтблат. — Но это самый лучший из подобных центров в Украине, который мог стать качественной базой для реабилитации и протезирования в регионе, и специалисты с радостью вернутся, но для возобновления его работы нужно сделать много шагов. Первый – принять его с государственного баланса на баланс региона. Все решили. Областной совет и ОВА работали полгода. Множество согласований и процессов. Переговоры с благотворительными организациями, готовыми приобщиться. И вот сегодня во время сессии «Успешный Харьков» просто не голосует. А знаете почему? Да просто через полгода Игорь Александрович Терехов опомнился и решил, что это заведение срочно нужно именно городу. Так и озвучили на сессии – городской совет будет также рассматривать этот вопрос. Все бы ничего, но им никто этого не предлагал, и с этим вопросом к ним не обращались».

В Харьковском горсовете прояснили ситуацию и ответили на претензии.

«В ноябре прошлого года к Харьковскому городскому голове Игорю Терехову обратился коллектив Украинского научно-исследовательского института протезирования, протезостроения и восстановления трудоспособности (сейчас – Государственное некоммерческое предприятие «Украинский научно-клинический центр протезирования и реабилитации») с просьбой инициировать вопрос о передаче их учреждения в коммунальную собственность территориальной громады города Харькова. Основанием для указанного обращения служили обстоятельства передачи Украинского научно-исследовательского института протезирования, протезостроения и восстановления трудоспособности в сферу управления Фонда государственного имущества на основании соответствующего распоряжения Кабинета Министров Украины, что вызвало у коллектива определенные опасения по поводу возможной подготовки Института к дальнейшей приватизации», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

В мэрии отметили, что уже полгода работают над вопросом принятия института в собственность города.

«Во время внеочередной сессии 17 ноября 2022 года практически единогласно было принято решение об обращении в Кабинет Министров Украины, Фонд государственного имущества Украины с инициативой-предложением о безвозмездной передаче из государственной в коммунальную собственность Харьковской городской территориальной громады этого имущественного комплекса. Кроме того, на той же сессии депутатский корпус дал согласие на принятие учреждения в коммунальную собственность Харьковской городской территориальной громады с обязательством использовать указанный объект по целевому назначению и не отчуждать его в частную собственность», — подчеркнули в мэрии.

Там также отметили, что на момент принятия этого решения деятельность Института протезирования уже была приостановлена — в том числе из-за отсутствия бюджетного финансирования.

«Харьковский городской совет подготовил и передал все необходимые документы, определенные Законом Украины «О передаче объектов права государственной и коммунальной собственности», в Фонд государственного имущества Украины и ожидает принятия соответствующего решения», — подытожили в горсовете.