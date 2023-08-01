У Харкові чиновники “ділять” Інститут протезування: він не працює

Один із найважливіших у воєнний час реабілітаційних центрів – Український НКЦ протезування та реабілітації у Харкові – чекає передачі з державної власності на баланс громади міста чи області.

Спробу прийняти інститут до спільної власності громад Харківської області провалили під час сесії облради 28 липня. Деякі депутати звинуватили в цьому персонально мера Харкова Ігоря Терехова, оскільки рішення не підтримала його фракція – “Успішний Харків”.

“Український науково-кліничний центр протезування та реабілітації” не працює з початку війни. Фахівці – поїхали та працюють в інших регіонах. , — заявила на своїй сторінці у фейсбуці депутатка Харківської облради Алла Ройтблат. – Але це найкращий з подібних центрів в Україні, який міг стати якісною базою для реабілітації та протезування в регіоні і фахівці з радістю повернуться, але для відновлення його роботи треба зробити багато кроків. Перший – прийняти його з державного балансу на баланс регіону. Все вирішили. Обласна рада та ОВА працювали пів року. Безліч погоджень та процесів. Перемовини з благодійними організаціями, які готові долучитися. І ось сьогодні, під час сесії “Успішний Харків” просто не голосує. А знаєте чому? Та просто через пів року Ігор Олександрович Терехов схаменувся та вирішив, що цей заклад терміново потрібен саме місту. Так і озвучили на сесії – міська рада буде також розглядати це питання. Усе б нічого, але їм ніхто цього не пропонував, та з цим питанням до них не зверталися”.

У Харківській міськраді прояснили ситуацію та відповіли на претензії.

“У листопаді минулого року до Харківського міського голови Ігоря Терехова звернувся колектив Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності (зараз – Державне некомерційне підприємство “Український науково-клінічний центр протезування та реабілітації”) з проханням ініціювати питання про передачу їхньої установи в комунальну власність територіальної громади міста Харкова. Підставою для вказаного звернення слугували обставини передачі Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності до сфери управління Фонду державного майна на підставі відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України, що викликало у колективу певні занепокоєння з приводу можливої підготовки Інституту до подальшої приватизації“, – повідомила пресслужба Харківської міськради.

У мерії зазначили, що вже пів року працюють над питанням прийняття інституту до власності міста.

“Під час позачергової сесії 17 листопада 2022 року практично одностайно було ухвалене рішення щодо звернення до Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна України з ініціативою-пропозицією щодо безоплатної передачі з державної до комунальної власності Харківської міської територіальної громади цього майнового комплексу. Крім цього, на тій же сесії депутатський корпус надав згоду на прийняття установи до комунальної власності Харківської міської територіальної громади з зобовʼязанням використовувати зазначений обʼєкт за цільовим призначенням і не відчужувати його у приватну власність“, — наголосили у мерії.

Там також зазначили, що на момент ухвалення цього рішення діяльність Інституту протезування вже було припинено – у тому числі через відсутність бюджетного фінансування.

“Харківська міська рада підготувала та передала всі необхідні документи, визначені Законом України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, до Фонду державного майна України та очікує ухвалення відповідного рішення”, – підсумували в міськраді.