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Документи інституту протезування для передачі Харкову вивчають – Терехов

Суспільство 16:39   02.08.2023
Оксана Якушко
Документи інституту протезування для передачі Харкову вивчають – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов пояснив, що відбувається із передачею інституту протезування місту.

«Рішення про «прийняття на баланс міста УкрНДІпротезування Харківська міська рада практично одностайно ухвалила ще за пів року до того, як подібне питання почали розглядати в облраді», – заявив Терехов.

Наразі усі документи, необхідні для завершення процесу передачі установи у комунальну власність громади Харкова, перебувають на розгляді уповноваженого органу, повідомив мер.

Читайте також: У Харкові чиновники “ділять” Інститут протезування: він не працює

Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2023 в 16:39;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов пояснив, що відбувається із передачею інституту протезування місту.".