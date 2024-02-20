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Доля інституту протезування в Харкові: облрада ухвалила чергове рішення

Політика 22:23   20.02.2024
Олена Нагорна
Доля інституту протезування в Харкові: облрада ухвалила чергове рішення

Харківська облрада, яка в жовтні 2023 року схвалила прийняття Українського науково-клінічного центру протезування та реабілітації в обласну власність, підтримала наступне рішення – затвердила техніко-економічне обґрунтування ефективного використання майнового комплексу.

Це рішення обласні депутати ухвалили на сесії 20 лютого.

Як повідомляє пресслужба облради, центр поки що “пропонується до передачі з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області”.

“Передача надасть можливість залучити додаткові кошти, необхідні для розвитку підприємства і зменшення навантаження на бюджетне фінансування. Відновлення роботи закладу дасть можливість забезпечити послугами реабілітації та протезування пацієнтів не лише Харківського регіону, але й інших областей, фактично, зі всієї східної частини України”, – зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, 5 жовтня 2023 року депутати Харківської облради з другої спроби схвалили передачу Українського науково-клінічного центру протезування та реабілітації в обласну власність. Першу спробу на сесії облради 28 липня повалили. Деякі депутати звинуватили в цьому персонально мера Харкова Ігоря Терехова, оскільки рішення не підтримала його фракція — «Успішний Харків». Однак у міськраді заявили, що колектив інституту сам звернувся до мера Харкова з проханням прийняти центр у власність міста, а цей процес ініціювали ще в листопаді 2022 року.

Читайте також: Документи інституту протезування для передачі Харкову вивчають – Терехов

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2024 в 22:23;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська облрада, яка в жовтні 2023 року схвалила прийняття Українського науково-клінічного центру протезування та реабілітації в обласну власність, підтримала наступне рішення".