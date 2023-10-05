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Боротьба за інститут протезування в Харкові: облрада ухвалила рішення

Політика 12:33   05.10.2023
Оксана Горун
Боротьба за інститут протезування в Харкові: облрада ухвалила рішення

Депутати Харківської облради з другої спроби вирішили все ж таки прийняти Український науково-клінічний центр протезування та реабілітації в обласну власність.

Рішення ухвалили на сесії Харківської облради 5 жовтня.

“Нарешті Харківська обласна рада проголосувала ЗА питання створення у Харкові регіонального центру протезування та реабілітації. Вірніше, за прийняття цього комплексу саме в обласну власність”, – повідомила депутатка облради Галина Куц.

Спробу прийняти інститут у спільну власність громад Харківської області провалили під час сесії облради 28 липня. Низка депутатів звинуватила в цьому персонально мера Харкова Ігоря Терехова, оскільки рішення не підтримала його фракція – “Успішний Харків”. Однак у міськраді заявили, що колектив інституту сам звернувся до мера Харкова з проханням прийняти заклад у власність міста. І цей процес ініціювали ще в листопаді 2022 року.

Читайте також:  Документи інституту протезування для передачі Харкову вивчають – Терехов

Очевидно, за минулі кілька місяців облрада, ХОВА і мерія знайшли компроміс, щоб інститут протезування все ж таки запрацював.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2023 в 12:33;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Депутати Харківської облради з другої спроби вирішили все ж таки прийняти Український науково-клінічний центр протезування та реабілітації в обласну власність".