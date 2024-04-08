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Наслідки ракетного удару по Чугуєву показали в прокуратурі (фото)

Суспільство 15:02   08.04.2024
Вікторія Яковенко
Наслідки ракетного удару по Чугуєву показали в прокуратурі (фото) Фото: Харківська обласна прокуратуура

Правоохоронці опублікували наслідки ракетного удару РФ по місту Чугуїв на Харківщині.

За попередніми даними Харківської обласної прокуратури, 8 квітня росіяни вдарили по Чугуєву ракетою Х-35. Зазнали пошкоджень приватні домоволодіння та господарчі будівлі. Постраждалих немає.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, за даними голови ХОВА Олега Синєгубова, у Чугуєві зафіксували “приліт” ракети Х-59. Друга ракета впала на відкриту територію у напрямку Борової.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2024 в 15:02;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці опублікували наслідки ракетного удару РФ по місту Чугуїв на Харківщині.".