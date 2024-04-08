Наслідки ракетного удару по Чугуєву показали в прокуратурі (фото)
Фото: Харківська обласна прокуратуура
Правоохоронці опублікували наслідки ракетного удару РФ по місту Чугуїв на Харківщині.
За попередніми даними Харківської обласної прокуратури, 8 квітня росіяни вдарили по Чугуєву ракетою Х-35. Зазнали пошкоджень приватні домоволодіння та господарчі будівлі. Постраждалих немає.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
Нагадаємо, за даними голови ХОВА Олега Синєгубова, у Чугуєві зафіксували “приліт” ракети Х-59. Друга ракета впала на відкриту територію у напрямку Борової.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2024 в 15:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці опублікували наслідки ракетного удару РФ по місту Чугуїв на Харківщині.".