Наслідки ракетного удару по Чугуєву показали в прокуратурі (фото)

Правоохоронці опублікували наслідки ракетного удару РФ по місту Чугуїв на Харківщині.

За попередніми даними Харківської обласної прокуратури, 8 квітня росіяни вдарили по Чугуєву ракетою Х-35. Зазнали пошкоджень приватні домоволодіння та господарчі будівлі. Постраждалих немає.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, за даними голови ХОВА Олега Синєгубова, у Чугуєві зафіксували “приліт” ракети Х-59. Друга ракета впала на відкриту територію у напрямку Борової.