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Последствия ракетного удара по Чугуеву показали в прокуратуре (фото)

Общество 15:02   08.04.2024
Виктория Яковенко
Последствия ракетного удара по Чугуеву показали в прокуратуре (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители опубликовали последствия ракетного удара РФ по городу Чугуев на Харьковщине.

По предварительным данным Харьковской областной прокуратуры, 8 апреля россияне ударили по Чугуеву ракетой Х-35. Повреждены частные дома и хозяйственные здания. Пострадавших нет.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, по данным главы ХОВА Олега Синегубова, в Чугуеве зафиксировали прилет ракеты Х-59. Вторая ракета упала на открытую территорию в направлении Боровой.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 15:02;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители опубликовали последствия ракетного удара РФ по городу Чугуев на Харьковщине.".