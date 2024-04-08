Последствия ракетного удара по Чугуеву показали в прокуратуре (фото)

Правоохранители опубликовали последствия ракетного удара РФ по городу Чугуев на Харьковщине.

По предварительным данным Харьковской областной прокуратуры, 8 апреля россияне ударили по Чугуеву ракетой Х-35. Повреждены частные дома и хозяйственные здания. Пострадавших нет.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Напомним, по данным главы ХОВА Олега Синегубова, в Чугуеве зафиксировали прилет ракеты Х-59. Вторая ракета упала на открытую территорию в направлении Боровой.