Последствия ракетного удара по Чугуеву показали в прокуратуре (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Правоохранители опубликовали последствия ракетного удара РФ по городу Чугуев на Харьковщине.
По предварительным данным Харьковской областной прокуратуры, 8 апреля россияне ударили по Чугуеву ракетой Х-35. Повреждены частные дома и хозяйственные здания. Пострадавших нет.
Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Напомним, по данным главы ХОВА Олега Синегубова, в Чугуеве зафиксировали прилет ракеты Х-59. Вторая ракета упала на открытую территорию в направлении Боровой.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: последствия, прокуратура, ракета, удар, харьковщина, Чугуїв, Чугуев;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Последствия ракетного удара по Чугуеву показали в прокуратуре (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 15:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители опубликовали последствия ракетного удара РФ по городу Чугуев на Харьковщине.".