Синєгубов про удари за добу: С-300 по Харкову, Липці без світла та зв’язку
Начальник ХОВА Олег Синєгубов підсумував наслідки російських обстрілів.
“7 квітня 12:01 — 12:04 м. Харків, Шевченківський район. Внаслідок обстрілу УМПБ Д-30 пошкоджені 19 будинків та 13 автомобілів. Постраждали 5 людей: 45-річний чоловік та чотири жінки 72, 46,37, 36 років. У них гостра реакція на стрес, а у 45-річного чоловіка осколкові поранення. Водночас вибух від С-300 був у Індустріальному районі. Пошкоджені багатоквартирні будинки – 2, виробниче підприємство – 1, автомобілі – 10. Без постраждалих, – поінформував вранці 8 квітня Синєгубов.
Протягом доби під обстрілами з артилерії та мінометів було близько 15 населених пунктів Харківщини. Вночі близько 02:00 удар припав по селу Рясне на Богодухівщині. Там пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Житловий будинок пошкоджений обстрілом Липців о 01:00.
Протягом попереднього дня, 7 квітня, росіяни двічі вдарили по Козачій Лопані (там зруйновані та пошкоджені будинки), здійснили серію обстрілів Липців – у районі Липецької РЕМ.
Читайте також: Удари РФ по Харкову – це не помста і не підготовка до наступу – Коваленко
“Електроенергія та мобільний зв’язок відсутні. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила”, – повідомив про наслідки обстрілів начальник ХОВА.
Також під ударами були Дергачі, Золочів, Куп’янськ, села Кругляківка та Колесниківка. Обійшлося без постраждалих.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Дергачі, куп'янск, липцы, новини Харкова, обстріли, пострадалі, С-300, сінєгубов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Синєгубов про удари за добу: С-300 по Харкову, Липці без світла та зв’язку»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2024 в 08:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов підсумував наслідки російських обстрілів".