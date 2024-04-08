Синєгубов про удари за добу: С-300 по Харкову, Липці без світла та зв’язку

Начальник ХОВА Олег Синєгубов підсумував наслідки російських обстрілів.

“7 квітня 12:01 — 12:04 м. Харків, Шевченківський район. Внаслідок обстрілу УМПБ Д-30 пошкоджені 19 будинків та 13 автомобілів. Постраждали 5 людей: 45-річний чоловік та чотири жінки 72, 46,37, 36 років. У них гостра реакція на стрес, а у 45-річного чоловіка осколкові поранення. Водночас вибух від С-300 був у Індустріальному районі. Пошкоджені багатоквартирні будинки – 2, виробниче підприємство – 1, автомобілі – 10. Без постраждалих, – поінформував вранці 8 квітня Синєгубов.

Протягом доби під обстрілами з артилерії та мінометів було близько 15 населених пунктів Харківщини. Вночі близько 02:00 удар припав по селу Рясне на Богодухівщині. Там пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Житловий будинок пошкоджений обстрілом Липців о 01:00.

Протягом попереднього дня, 7 квітня, росіяни двічі вдарили по Козачій Лопані (там зруйновані та пошкоджені будинки), здійснили серію обстрілів Липців – у районі Липецької РЕМ.

“Електроенергія та мобільний зв’язок відсутні. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила”, – повідомив про наслідки обстрілів начальник ХОВА.

Також під ударами були Дергачі, Золочів, Куп’янськ, села Кругляківка та Колесниківка. Обійшлося без постраждалих.