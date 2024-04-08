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Синегубов об ударах за сутки: С-300 по Харькову, Липцы без света и связи

Происшествия 08:32   08.04.2024
Оксана Горун
Синегубов об ударах за сутки: С-300 по Харькову, Липцы без света и связи

Начальник ХОВА Олег Синегубов подытожил последствия российских обстрелов.

«7 апреля 12:01 — 12:04 г. Харьков, Шевченковский район. В результате обстрела УМПБ Д-30 повреждены 19 домов и 13 автомобилей. Пострадали пять человек: 45-летний мужчина и четыре женщины 72, 46, 37, 36 лет. У них острая реакция на стресс, а у 45-летнего мужчины — осколочные ранения. В то же время взрыв от С-300 произошел в Индустриальном районе. Повреждены многоквартирные дома – два, производственное предприятие – одно, автомобили – 10. Без пострадавших», — проинформировал утром 8 апреля Синегубов.

В течение суток под обстрелами артиллерии и минометов было около 15 населенных пунктов Харьковщины. Ночью, около 02:00 удар пришелся по селу Рясное на Богодуховщине. Там повреждены частные и многоквартирные дома. Жилой дом поврежден обстрелом Липцев в 01:00.

В течение предыдущего дня, 7 апреля, россияне дважды ударили по Казачьей Лопани (там разрушены и повреждены дома), произвели серию обстрелов Липцев — в районе Липецкой РЭС.

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«Электроэнергия и мобильная связь отсутствуют. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала», — сообщил о последствиях обстрелов начальник ХОВА.

Также под ударами были Дергачи, Золочев, Купянск, села Кругляковка и Колесниковка. Обошлось без пострадавших.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 08:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов подытожил последствия российских обстрелов".