Аварійні відключення електрики на Харківщині 8 квітня: інформація мера
Мер Первомайського на Харківщині Микола Бакшеєв з 06:45 ранку 8 квітня повідомив, що в громаді застосували аварійний графік відключення електроенергії. Світла немає досі, працюють “пункти незламності”.
“Як повідомили представники РЕМ, в громаді застосовано аварійний графік відключення електроенергії, з метою стабілізаційних заходів енергосистеми. Про час включення наразі невідомо. Очікуйте на подальші повідомлення”, – написав рано вранці 8 квітня Микола Бакшеєв.
Уже о 09:13 він доповнив інформацію відомостями щодо роботи ще одного “пункту незламності” та наявності в решті доступу до інтернету. Подачу електрики в громаді так і не відновили.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бакшеев, відключення, електрика, новини Харкова, Первомайский, світло;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2024 в 09:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Первомайського на Харківщині Микола Бакшеєв з 06:45 ранку 8 квітня повідомив, що в громаді застосували аварійний графік відключення електроенергії. Світла немає досі, працюють “пункти незламності”".