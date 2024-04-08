Аварійні відключення електрики на Харківщині 8 квітня: інформація мера

Мер Первомайського на Харківщині Микола Бакшеєв з 06:45 ранку 8 квітня повідомив, що в громаді застосували аварійний графік відключення електроенергії. Світла немає досі, працюють “пункти незламності”.

“Як повідомили представники РЕМ, в громаді застосовано аварійний графік відключення електроенергії, з метою стабілізаційних заходів енергосистеми. Про час включення наразі невідомо. Очікуйте на подальші повідомлення”, – написав рано вранці 8 квітня Микола Бакшеєв.

Уже о 09:13 він доповнив інформацію відомостями щодо роботи ще одного “пункту незламності” та наявності в решті доступу до інтернету. Подачу електрики в громаді так і не відновили.