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Аварійні відключення електрики на Харківщині 8 квітня: інформація мера

Суспільство 09:19   08.04.2024
Оксана Горун
Аварійні відключення електрики на Харківщині 8 квітня: інформація мера

Мер Первомайського на Харківщині Микола Бакшеєв з 06:45 ранку 8 квітня повідомив, що в громаді застосували аварійний графік відключення електроенергії. Світла немає досі, працюють “пункти незламності”.

“Як повідомили представники РЕМ, в громаді застосовано аварійний графік відключення електроенергії, з метою стабілізаційних заходів енергосистеми. Про час включення наразі невідомо. Очікуйте на подальші повідомлення”, – написав рано вранці 8 квітня Микола Бакшеєв.

Уже о 09:13 він доповнив інформацію відомостями щодо роботи ще одного “пункту незламності” та наявності в решті доступу до інтернету. Подачу електрики в громаді так і не відновили.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2024 в 09:19;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Первомайського на Харківщині Микола Бакшеєв з 06:45 ранку 8 квітня повідомив, що в громаді застосували аварійний графік відключення електроенергії. Світла немає досі, працюють “пункти незламності”".