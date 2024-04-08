Аварийные отключения электричества на Харьковщине 8 апреля: информация мэра

Мэр Первомайского на Харьковщине Николай Бакшеев с 06:45 утра 8 апреля сообщил, что в громаде применили аварийный график отключения электроэнергии. Света нет до сих пор, работают «пункти незламності».

«Как сообщили представители РЭС, в громаде применен аварийный график отключения электроэнергии, с целью стабилизационных мер энергосистемы. О времени включения пока неизвестно. Ожидайте дальнейших сообщений», — написал рано утром 8 апреля Николай Бакшеев.

Уже в 09:13 он дополнил информацию сведениями о работе еще одного «пункта незламності» и наличии в остальных доступа к интернету. Подачу электричества в громаде так и не возобновили.