Синєгубов про: ситуацію на фронті, оборону Харківщини і евакуацію

На Куп’янському напрямку наразі не фіксують активних штурмових дій ворога, оскільки РФ проводить заміну підрозділів, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Щодо фортифікаційних споруд, ми йдемо за планом, незабаром зможемо прозвітувати, що чергова лінія оборона укріплена», – зазначив Синєгубов.

Він також розповів, що на Харківщині триває евакуація. Зокрема із Куп’янського району. Загалом звідти вивезли вже 25 тисяч людей. Однак деякі жителі повертаються у небезпечні райони.

«Наведу просто приклад: одна сім’я там повернулася, внаслідок чого в той же день загинув батько зі своїм сином, внаслідок ворожого обстрілу. Вони повертаються, оминаючи блокпости. Ми всіляко цьому перешкоджаємо. І ми вимушені проводити повторну евакуацію», – додав голова ХОВА.

За його словами, в основному люди повертаються, щоб працювати на городах, або просто хочуть жити у своїх домівках.