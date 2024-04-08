Синєгубов про: ситуацію на фронті, оборону Харківщини і евакуацію
На Куп’янському напрямку наразі не фіксують активних штурмових дій ворога, оскільки РФ проводить заміну підрозділів, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Щодо фортифікаційних споруд, ми йдемо за планом, незабаром зможемо прозвітувати, що чергова лінія оборона укріплена», – зазначив Синєгубов.
Він також розповів, що на Харківщині триває евакуація. Зокрема із Куп’янського району. Загалом звідти вивезли вже 25 тисяч людей. Однак деякі жителі повертаються у небезпечні райони.
«Наведу просто приклад: одна сім’я там повернулася, внаслідок чого в той же день загинув батько зі своїм сином, внаслідок ворожого обстрілу. Вони повертаються, оминаючи блокпости. Ми всіляко цьому перешкоджаємо. І ми вимушені проводити повторну евакуацію», – додав голова ХОВА.
За його словами, в основному люди повертаються, щоб працювати на городах, або просто хочуть жити у своїх домівках.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Купянское, направлення, оборона, сінєгубов, харківщина, хова, штурмы;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2024 в 12:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку наразі не фіксують активних штурмових дій ворога, оскільки РФ проводить заміну підрозділів, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".