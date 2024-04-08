Синегубов о: ситуации на фронте, обороне Харьковщины и эвакуации
На Купянском направлении сейчас не фиксируют активных штурмовых действия врага, поскольку РФ проводит замену подразделений, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
«О фортификационных сооружениях: мы идем по плану, вскоре сможем отчитаться, что очередная линия оборона укреплена», — отметил Синегубов.
Он также рассказал, что в Харьковской области продолжается эвакуация. В частности, из Купянского района. В общем оттуда вывезли уже 25 тысяч человек. Однако, некоторые жители возвращаются в опасные районы.
«Приведу просто пример: одна семья там вернулась, в результате чего в тот же день погиб отец со своим сыном, в результате вражеских обстрелов. Они возвращаются, обходя блокпосты. Мы всячески этому препятствуем. И мы вынуждены проводить повторную эвакуацию», — добавил глава ХОВА.
По его словам, в основном люди возвращаются, чтобы работать на огородах, или просто хотят жить в своих домах.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Купянское, направление, оборона, синегубов, харьковщина, хова, штурмы;
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- • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 12:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении сейчас не фиксируют активных штурмовых действия врага, поскольку РФ проводит замену подразделений, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".