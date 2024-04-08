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Синегубов о: ситуации на фронте, обороне Харьковщины и эвакуации

Общество 12:27   08.04.2024
Виктория Яковенко
Синегубов о: ситуации на фронте, обороне Харьковщины и эвакуации

На Купянском направлении сейчас не фиксируют активных штурмовых действия врага, поскольку РФ проводит замену подразделений, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«О фортификационных сооружениях: мы идем по плану, вскоре сможем отчитаться, что очередная линия оборона укреплена», — отметил Синегубов.

Он также рассказал, что в Харьковской области продолжается эвакуация. В частности, из Купянского района. В общем оттуда вывезли уже 25 тысяч человек. Однако, некоторые жители возвращаются в опасные районы.

«Приведу просто пример: одна семья там вернулась, в результате чего в тот же день погиб отец со своим сыном, в результате вражеских обстрелов. Они возвращаются, обходя блокпосты. Мы всячески этому препятствуем. И мы вынуждены проводить повторную эвакуацию», — добавил глава ХОВА.

По его словам, в основном люди возвращаются, чтобы работать на огородах, или просто хотят жить в своих домах.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 12:27;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении сейчас не фиксируют активных штурмовых действия врага, поскольку РФ проводит замену подразделений, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".