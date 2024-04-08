На Харківщині – проблеми з відновленням електропостачання в Лозовій
В окремих багатоповерхівках Лозової та населених пунктах громади на Харківщині після аварійних відключень світла працюють енергетики, повідомив мер Сергій Зеленський.
“Після аварійних вимкнень світла виникли проблеми з відновленням електропостачання в окремих багатоповерхівках та населених пунктах. Енергетики усувають причини. Дякую за розуміння. Прошу зберігати спокій“, – звернувся до мешканців Лозівської громади Зеленський.
Раніше про аварійні відключення зранку 8 квітня повідомив мер міста Первомайський на Харківщині – Микола Бакшеєв. Місто без світла з самого ранку. Мер поінформував про це о 06:45.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відключення, електрика, Лозовая, новини Харкова, світло, Сергей Зеленский;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2024 в 10:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В окремих багатоповерхівках Лозової та населених пунктах громади на Харківщині після аварійних відключень світла працюють енергетики, повідомив мер Сергій Зеленський".