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На Харківщині – проблеми з відновленням електропостачання в Лозовій

Суспільство 10:12   08.04.2024
Оксана Горун
На Харківщині – проблеми з відновленням електропостачання в Лозовій

В окремих багатоповерхівках Лозової та населених пунктах громади на Харківщині після аварійних відключень світла працюють енергетики, повідомив мер Сергій Зеленський.

Після аварійних вимкнень світла виникли проблеми з відновленням електропостачання в окремих багатоповерхівках та населених пунктах. Енергетики усувають причини. Дякую за розуміння. Прошу зберігати спокій“, – звернувся до мешканців Лозівської громади Зеленський.

Раніше про аварійні відключення зранку 8 квітня повідомив мер міста Первомайський на Харківщині – Микола Бакшеєв. Місто без світла з самого ранку. Мер поінформував про це о 06:45.

Читайте також: Обленерго харків’янам: якщо дали світло, не вмикайте одразу всі електроприлади

Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «На Харківщині – проблеми з відновленням електропостачання в Лозовій»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2024 в 10:12;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В окремих багатоповерхівках Лозової та населених пунктах громади на Харківщині після аварійних відключень світла працюють енергетики, повідомив мер Сергій Зеленський".