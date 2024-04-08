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На Харьковщине — проблемы с восстановлением электроснабжения в Лозовой

Общество 10:12   08.04.2024
Оксана Горун
На Харьковщине — проблемы с восстановлением электроснабжения в Лозовой Фото: Сергей Зеленский/telegram

В отдельных многоэтажках Лозовой и населенных пунктах громады на Харьковщине после аварийных отключений света работают энергетики, сообщил мэр Сергей Зеленский.

«После аварийных отключений света возникли проблемы с восстановлением электроснабжения в отдельных многоэтажках и населенных пунктах. Энергетики устраняют причины. Благодарю за понимание. Прошу сохранять спокойствие», — обратился к жителям Лозовской громады Зеленский.

Ранее об аварийных отключениях утром 8 апреля сообщил мэр города Первомайский на Харьковщине — Николай Бакшеев. Город без света с самого утра. Мэр проинформировал об этом в 06:45.

Читайте также: Облэнерго харьковчанам: если дали свет, не включайте сразу все электроприборы

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 10:12;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В отдельных многоэтажках Лозовой и населенных пунктах громады на Харьковщине после аварийных отключений света работают энергетики, сообщил мэр Сергей Зеленский".