На Харьковщине — проблемы с восстановлением электроснабжения в Лозовой
Фото: Сергей Зеленский/telegram
В отдельных многоэтажках Лозовой и населенных пунктах громады на Харьковщине после аварийных отключений света работают энергетики, сообщил мэр Сергей Зеленский.
«После аварийных отключений света возникли проблемы с восстановлением электроснабжения в отдельных многоэтажках и населенных пунктах. Энергетики устраняют причины. Благодарю за понимание. Прошу сохранять спокойствие», — обратился к жителям Лозовской громады Зеленский.
Ранее об аварийных отключениях утром 8 апреля сообщил мэр города Первомайский на Харьковщине — Николай Бакшеев. Город без света с самого утра. Мэр проинформировал об этом в 06:45.
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- • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 10:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В отдельных многоэтажках Лозовой и населенных пунктах громады на Харьковщине после аварийных отключений света работают энергетики, сообщил мэр Сергей Зеленский".