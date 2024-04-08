На Харьковщине — проблемы с восстановлением электроснабжения в Лозовой

В отдельных многоэтажках Лозовой и населенных пунктах громады на Харьковщине после аварийных отключений света работают энергетики, сообщил мэр Сергей Зеленский.

«После аварийных отключений света возникли проблемы с восстановлением электроснабжения в отдельных многоэтажках и населенных пунктах. Энергетики устраняют причины. Благодарю за понимание. Прошу сохранять спокойствие», — обратился к жителям Лозовской громады Зеленский.

Ранее об аварийных отключениях утром 8 апреля сообщил мэр города Первомайский на Харьковщине — Николай Бакшеев. Город без света с самого утра. Мэр проинформировал об этом в 06:45.