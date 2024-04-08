Авіаудар та артобстріли: Генштаб ЗСУ – про добу на Харківщині

Протягом доби військові РФ на Харківщині наступальних (штурмових) дій не вели, проте завдали авіаудару в районі Петропавлівки, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Уди, Козача Лопань, Вовчанськ, Синьківка, Петропавлівка та Котлярівка.