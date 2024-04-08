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Авіаудар та артобстріли: Генштаб ЗСУ – про добу на Харківщині

Події 19:43   08.04.2024
Олена Нагорна
Авіаудар та артобстріли: Генштаб ЗСУ – про добу на Харківщині

Протягом доби військові РФ на Харківщині наступальних (штурмових) дій не вели, проте завдали авіаудару в районі Петропавлівки, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Уди, Козача Лопань, Вовчанськ, Синьківка, Петропавлівка та Котлярівка.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2024 в 19:43;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби військові РФ на Харківщині наступальних (штурмових) дій не вели, проте завдали авіаудару в районі Петропавлівки".