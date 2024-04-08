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Обстріл Вовчанська на Харківщині: чоловік отримав поранення голови

Події 18:17   08.04.2024
Олена Нагорна
Обстріл Вовчанська на Харківщині: чоловік отримав поранення голови

63-річний чоловік отримав осколкове поранення голови внаслідок артобстрілу міста Вовчанськ Чугуївського району, проте відмовився від ушпиталення.

Як повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області, ворог вдарив по місту близько 14:50. У приватному будинку пошкоджені вікна та дах, також постраждали прибудинкові споруди.

Відкрите кримінальне провадження за ст. 438 ККУ.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2024 в 18:17;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "63-річний чоловік отримав осколкове поранення голови внаслідок артобстрілу міста Вовчанськ Чугуївського району, проте відмовився від ушпиталення".