Обстріл Вовчанська на Харківщині: чоловік отримав поранення голови

63-річний чоловік отримав осколкове поранення голови внаслідок артобстрілу міста Вовчанськ Чугуївського району, проте відмовився від ушпиталення.

Як повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області, ворог вдарив по місту близько 14:50. У приватному будинку пошкоджені вікна та дах, також постраждали прибудинкові споруди.

Відкрите кримінальне провадження за ст. 438 ККУ.