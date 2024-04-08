Днем под обстрелом был Волчанск на Харьковщине: мужчина получил ранение головы

63-летний мужчина получил осколочное ранение головы в результате артобстрела города Волчанск Чугуевского района, однако отказался от госпитализации.

Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, враг ударил по городу около 14:50. В частном доме повреждены окна и крыша, также пострадали придомовые постройки.

Открыто уголовное производство по ст. 438 УКУ.