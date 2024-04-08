Live
  • Пн 08.04.2024
  • Харьков  +19°С
  • USD 38.84
  • EUR 42.09

Днем под обстрелом был Волчанск на Харьковщине: мужчина получил ранение головы

Происшествия 18:17   08.04.2024
Елена Нагорная
Днем под обстрелом был Волчанск на Харьковщине: мужчина получил ранение головы

63-летний мужчина получил осколочное ранение головы в результате артобстрела города Волчанск Чугуевского района, однако отказался от госпитализации.

Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, враг ударил по городу около 14:50. В частном доме повреждены окна и крыша, также пострадали придомовые постройки.

Открыто уголовное производство по ст. 438 УКУ.

Читайте также: Последствия ракетного удара по Чугуеву показали в прокуратуре (фото)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Почему в Харькове свет отключают не по графику – объяснение энергетиков
Почему в Харькове свет отключают не по графику – объяснение энергетиков
08.04.2024, 16:43
Дополнительные отключения света вне графика ввели в Харькове и пригороде
Дополнительные отключения света вне графика ввели в Харькове и пригороде
07.04.2024, 09:49
Генераторы в высотках Харькова: Синегубов озвучил альтернативные планы на зиму
Генераторы в высотках Харькова: Синегубов озвучил альтернативные планы на зиму
06.04.2024, 22:36
Главные новости Харькова 8 апреля: Харьковоблэнерго — о графиках, обстрелы
Главные новости Харькова 8 апреля: Харьковоблэнерго — о графиках, обстрелы
08.04.2024, 15:57
В Харьковской области действуют графики отключений — Минэнерго
В Харьковской области действуют графики отключений — Минэнерго
08.04.2024, 10:24
Синегубов прокомментировал статью The Economist о целях РФ касательно Харькова
Синегубов прокомментировал статью The Economist о целях РФ касательно Харькова
08.04.2024, 18:47

Новости по теме:

08:07
Удары КАБ по Харьковщине: Тимошко сообщил о разрушениях
19:45
Артобстрел Волчанска, где пострадала женщина: прокуратура показала последствия
14:46
27-летняя женщина получила ранение в результате вражеского обстрела Волчанска
10:55
Прокуратура показала последствия «прилетов» в Харькове и Волчанске (фото)
14:53
65-летний мужчина погиб в результате обстрела Волчанска – Синегубов

Вы читали новость: «Днем под обстрелом был Волчанск на Харьковщине: мужчина получил ранение головы»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 18:17;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "63-летний мужчина получил осколочное ранение головы в результате артобстрела города Волчанск Чугуевского района, однако отказался от госпитализации.".