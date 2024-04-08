Днем под обстрелом был Волчанск на Харьковщине: мужчина получил ранение головы
63-летний мужчина получил осколочное ранение головы в результате артобстрела города Волчанск Чугуевского района, однако отказался от госпитализации.
Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, враг ударил по городу около 14:50. В частном доме повреждены окна и крыша, также пострадали придомовые постройки.
Открыто уголовное производство по ст. 438 УКУ.
Читайте также: Последствия ракетного удара по Чугуеву показали в прокуратуре (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, обстрел, полиция, пострадавший, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Днем под обстрелом был Волчанск на Харьковщине: мужчина получил ранение головы»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 18:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "63-летний мужчина получил осколочное ранение головы в результате артобстрела города Волчанск Чугуевского района, однако отказался от госпитализации.".