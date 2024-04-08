Авиаудар и артобстрелы: Генштаб ВСУ — о сутках на Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ
В течение суток военные РФ на Харьковщине наступательных (штурмовых) действий не вели, однако нанесли авиаудар в районе Петропавловки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Уды, Казачья Лопань, Волчанск, Синьковка, Петропавловка и Котляровка.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, генштаб, обстрелы, Петропавловка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 19:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток военные РФ на Харьковщине наступательных (штурмовых) действий не вели, однако нанесли авиаудар в районе Петропавловки".