Авиаудар и артобстрелы: Генштаб ВСУ — о сутках на Харьковщине

В течение суток военные РФ на Харьковщине наступательных (штурмовых) действий не вели, однако нанесли авиаудар в районе Петропавловки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Уды, Казачья Лопань, Волчанск, Синьковка, Петропавловка и Котляровка.