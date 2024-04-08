У Харківській області діють графіки відключень – Міненерго
Міненерго повідомило ситуацію в енергосистемі країни станом на ранок 8 квітня.
“Протягом минулої доби через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області. Сьогодні продовжують застосовуватися обмеження – зранку у Харківській області діють графіки відключень”, — поінформували в Міністерстві енергетики України.
Там також зазначили, що через обстріли вдень 7 квітня на Харківщині відключилася високовольтна лінія.
“Вчора через обстріли відключилась високовольтна повітряна лінія на Харківщині, в результаті знеструмилась підстанція, яка живить побутових споживачів Харкова. Усіх заживлено”, – зазначили в міністерстві.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: відключення, графики, електрика, Минэнерго, новини Харкова, світло;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2024 в 10:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міненерго повідомило ситуацію в енергосистемі країни станом на ранок 8 квітня".