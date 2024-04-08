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У Харківській області діють графіки відключень – Міненерго

Суспільство 10:24   08.04.2024
Оксана Горун
У Харківській області діють графіки відключень – Міненерго

Міненерго повідомило ситуацію в енергосистемі країни станом на ранок 8 квітня.

“Протягом минулої доби через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області. Сьогодні продовжують застосовуватися обмеження – зранку у Харківській області діють графіки відключень”, — поінформували в Міністерстві енергетики України.

Там також зазначили, що через обстріли вдень 7 квітня на Харківщині відключилася високовольтна лінія.

“Вчора через обстріли відключилась високовольтна повітряна лінія на Харківщині, в результаті знеструмилась підстанція, яка живить побутових споживачів Харкова. Усіх заживлено”, – зазначили в міністерстві.

Читайте також: Аварійні відключення електрики на Харківщині 8 квітня: інформація мера

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2024 в 10:24;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міненерго повідомило ситуацію в енергосистемі країни станом на ранок 8 квітня".