У Харківській області діють графіки відключень – Міненерго

Міненерго повідомило ситуацію в енергосистемі країни станом на ранок 8 квітня.

“Протягом минулої доби через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області. Сьогодні продовжують застосовуватися обмеження – зранку у Харківській області діють графіки відключень”, — поінформували в Міністерстві енергетики України.

Там також зазначили, що через обстріли вдень 7 квітня на Харківщині відключилася високовольтна лінія.

“Вчора через обстріли відключилась високовольтна повітряна лінія на Харківщині, в результаті знеструмилась підстанція, яка живить побутових споживачів Харкова. Усіх заживлено”, – зазначили в міністерстві.