В Харьковской области действуют графики отключений — Минэнерго
Минэнерго сообщило о ситуации в энергосистеме страны по состоянию на утро 8 апреля.
«За прошедшие сутки из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи применялись графики отключений в Харьковской области. Сегодня продолжают применяться ограничения – утром в Харьковской области действуют графики отключений», — проинформировали в Министерстве энергетики Украины.
Там также отметили, что из-за обстрелов днем 7 апреля на Харьковщине отключилась высоковольтная линия.
«Вчера из-за обстрелов отключилась высоковольтная воздушная линия в Харьковской области, в результате обесточилась подстанция, питающая бытовых потребителей Харькова. Все запитаны», — отметили в министерстве.
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- • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 10:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минэнерго сообщило о ситуации в энергосистеме страны по состоянию на утро 8 апреля".