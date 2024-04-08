Live
  • Пн 08.04.2024
  • Харьков  +18°С
  • USD 38.84
  • EUR 42.09

В Харьковской области действуют графики отключений — Минэнерго

Общество 10:24   08.04.2024
Оксана Горун
В Харьковской области действуют графики отключений — Минэнерго

Минэнерго сообщило о ситуации в энергосистеме страны по состоянию на утро 8 апреля.

«За прошедшие сутки из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи применялись графики отключений в Харьковской области. Сегодня продолжают применяться ограничения – утром в Харьковской области действуют графики отключений», — проинформировали в Министерстве энергетики Украины.

Там также отметили, что из-за обстрелов днем 7 апреля на Харьковщине отключилась высоковольтная линия.

«Вчера из-за обстрелов отключилась высоковольтная воздушная линия в Харьковской области, в результате обесточилась подстанция, питающая бытовых потребителей Харькова. Все запитаны», — отметили в министерстве.

Читайте также: Аварийные отключения электричества на Харьковщине 8 апреля: информация мэра

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 8 апреля: Харьковоблэнерго — о графиках, обстрелы
Главные новости Харькова 8 апреля: Харьковоблэнерго — о графиках, обстрелы
08.04.2024, 10:46
Удары РФ по Харькову — это не месть и не подготовка к наступлению — Коваленко
Удары РФ по Харькову — это не месть и не подготовка к наступлению — Коваленко
08.04.2024, 08:03
Опубликован новый график отключения света в Харькове и области
Опубликован новый график отключения света в Харькове и области
05.04.2024, 15:16
«Харьков обречен быть в заложниках у РФ»: Доник — о том, чего добивается враг
«Харьков обречен быть в заложниках у РФ»: Доник — о том, чего добивается враг
08.04.2024, 09:52
Дополнительные отключения света вне графика ввели в Харькове и пригороде
Дополнительные отключения света вне графика ввели в Харькове и пригороде
07.04.2024, 09:49
Делаем все, чтобы дать городу больше защиты — Зеленский об обстрелах Харькова
Делаем все, чтобы дать городу больше защиты — Зеленский об обстрелах Харькова
08.04.2024, 11:24

Новости по теме:

10:24
В Харьковской области действуют графики отключений — Минэнерго
10:12
На Харьковщине — проблемы с восстановлением электроснабжения в Лозовой
09:19
Аварийные отключения электричества на Харьковщине 8 апреля: информация мэра
14:15
«Очень жесткие графики» – Терехов о ситуации со светом в Харькове
13:01
Отключение света расширили географию на Харьковщине: «коснется» и Купянска

Вы читали новость: «В Харьковской области действуют графики отключений — Минэнерго»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 10:24;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минэнерго сообщило о ситуации в энергосистеме страны по состоянию на утро 8 апреля".