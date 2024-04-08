В Харьковской области действуют графики отключений — Минэнерго

Минэнерго сообщило о ситуации в энергосистеме страны по состоянию на утро 8 апреля.

«За прошедшие сутки из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи применялись графики отключений в Харьковской области. Сегодня продолжают применяться ограничения – утром в Харьковской области действуют графики отключений», — проинформировали в Министерстве энергетики Украины.

Там также отметили, что из-за обстрелов днем 7 апреля на Харьковщине отключилась высоковольтная линия.

«Вчера из-за обстрелов отключилась высоковольтная воздушная линия в Харьковской области, в результате обесточилась подстанция, питающая бытовых потребителей Харькова. Все запитаны», — отметили в министерстве.