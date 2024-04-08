Шість пожеж виникли на Харківщині через російські обстріли – ДСНС
Протягом доби бійці ДСНС гасили вогонь, що був викликаний росіянами, в Куп’янському та Харківському районах області, а також – у Шевченківському районі Харкова.
“Вдень росіяни завдали ударів по житловому сектору середмістя Харкова. В результаті обстрілу сталося декілька осередків займання. Горіли гаражі та автомобілі на загальній площі близько 40 кв. м. Також пошкоджень зазнали житлові та інші будівлі, гаражі, автівки. Постраждало п’ять людей. О 14:19 усі осередки займання були ліквідовані”, – повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
Під обстрілами були й населені пункти Харківського району – від прикордоння до найближчого передмістя. Так, у Дергачах через обстріл горіла трава на площі 1000 кв. метрів. А в Козачій Лопані – приватний житловий будинок на площі 80 кв. м.
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Ще одна пожежа виникла в Кругляківці Куп’янського району. Там снаряд влучив до житлового будинку. Інформації щодо постраждалих немає.
Крім того, у ДСНС поінформували про 33 пожежі в екосистемах, які, в основному, виникають через паліїв сухостою. Вигоріла територія близько 18 га.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2024 в 07:27;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби бійці ДСНС гасили вогонь, що був викликаний росіянами, в Куп’янському та Харківському районах області, а також – у Шевченківському районі Харкова".