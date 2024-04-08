Шесть пожаров возникли на Харьковщине из-за российских обстрелов — ГСЧС
В течение суток бойцы ГСЧС тушили огонь, вызванный россиянами, в Купянском и Харьковском районах области, а также — в Шевченковском районе Харькова.
«Днем россияне нанесли удары по жилому сектору центра Харькова. В результате обстрела возникло несколько очагов возгорания. Горели гаражи и автомобили на общей площади около 40 кв. м. Также повреждения получили жилые и другие здания, гаражи, автомобили. Пострадали пять человек. В 14:19 все очаги возгорания были ликвидированы», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Под обстрелами были и населенные пункты Харьковского района — от приграничья до ближайшего пригорода. Так, в Дергачах из-за обстрела горела трава на площади 1000 кв. метров. А в Казачьей Лопани — частный жилой дом на площади 80 кв. м.
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Еще один пожар возник в Кругляковке Купянского района. Там снаряд попал в жилой дом. Информации о пострадавших нет.
Кроме того, в ГСЧС проинформировали о 33 пожарах в экосистемах, которые, в основном, возникают из-за поджигателей сухостоя. Выгорела территория около 18 га.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, обстрелы, пожары;
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- • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 07:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток бойцы ГСЧС тушили огонь, вызванный россиянами, в Купянском и Харьковском районах области, а также — в Шевченковском районе Харькова".