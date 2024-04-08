Авиаудар по Харькову и ночная атака «шахедов» — информация Генштаба
В утренней сводке Генштаба ВСУ — данные о вражеских ударах по Украине и ситуации на фронте.
«Ночью российские оккупанты снова атаковали Украину, применив 24 БпЛА типа «Shahed». Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 17 ударных БПЛА были уничтожены», — сообщил Генштаб.
На территории Харьковской области «шахеды» ночью не фиксировали. Они терроризировали другие регионы Украины. По Харьковщине враг в течение суток наносил авиаудары. По данным Генштаба, они пришлись по Харькову и селу Берестово. В целом по территории страны россияне нанесли семь ракетных и 104 авиационных удара, совершили 108 обстрелов из РСЗО. Под ударами артиллерии было более 100 населенных пунктов.
На фронте произошло 76 боевых столкновений, под Купянском штурмов не было.
«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по одному пункту управления, пяти зенитно-ракетным комплексам, одной башне связи и 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному зенитно-ракетному комплексу, одному пункту управления БпЛА, одной артиллерийской системе, трем районам сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов», — отметили в ГШ.
Читайте также: Главные новости Харькова 7.04: отключения света, «прилеты» КАБ, ракет и УМПБ
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, обстрелы;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Авиаудар по Харькову и ночная атака «шахедов» — информация Генштаба»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 06:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке Генштаба ВСУ — данные о вражеских ударах по Украине и ситуации на фронте".