Live
  • Пн 08.04.2024
  • Харьков  +15°С
  • USD 38.84
  • EUR 42.09

Авиаудар по Харькову и ночная атака «шахедов» — информация Генштаба

Происшествия 06:59   08.04.2024
Оксана Горун
Авиаудар по Харькову и ночная атака «шахедов» — информация Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

В утренней сводке Генштаба ВСУ — данные о вражеских ударах по Украине и ситуации на фронте.

«Ночью российские оккупанты снова атаковали Украину, применив 24 БпЛА типа «Shahed». Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 17 ударных БПЛА были уничтожены», — сообщил Генштаб.

На территории Харьковской области «шахеды» ночью не фиксировали. Они терроризировали другие регионы Украины. По Харьковщине враг в течение суток наносил авиаудары. По данным Генштаба, они пришлись по Харькову и селу Берестово. В целом по территории страны россияне нанесли семь ракетных и 104 авиационных удара, совершили 108 обстрелов из РСЗО. Под ударами артиллерии было более 100 населенных пунктов.

На фронте произошло 76 боевых столкновений, под Купянском штурмов не было.

«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по одному пункту управления, пяти зенитно-ракетным комплексам, одной башне связи и 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному зенитно-ракетному комплексу, одному пункту управления БпЛА, одной артиллерийской системе, трем районам сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов», — отметили в ГШ.

Читайте также: Главные новости Харькова 7.04: отключения света, «прилеты» КАБ, ракет и УМПБ

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 8 апреля: как прошла ночь, сводка Генштаба
Главные новости Харькова 8 апреля: как прошла ночь, сводка Генштаба
08.04.2024, 07:19
Авиаудар по Харькову и ночная атака «шахедов» — информация Генштаба
Авиаудар по Харькову и ночная атака «шахедов» — информация Генштаба
08.04.2024, 06:59
Дополнительные отключения света вне графика ввели в Харькове и пригороде
Дополнительные отключения света вне графика ввели в Харькове и пригороде
07.04.2024, 09:49
Последствия обстрела Шевченковского района Харькова (видео из дрона)
Последствия обстрела Шевченковского района Харькова (видео из дрона)
07.04.2024, 19:44
Главные новости Харькова 7.04: отключения света, «прилеты» КАБ, ракет и УМПБ
Главные новости Харькова 7.04: отключения света, «прилеты» КАБ, ракет и УМПБ
07.04.2024, 21:22
Удары РФ по Харькову — это не месть и не подготовка к наступлению — Коваленко
Удары РФ по Харькову — это не месть и не подготовка к наступлению — Коваленко
08.04.2024, 08:03

Новости по теме:

06:59
Авиаудар по Харькову и ночная атака «шахедов» — информация Генштаба
14:48
Украина вскоре атакует дальнобойными дронами Урал и Заполярье — BILD
11:18
В ближайшее время россияне возобновят наступление на Харьковщине — Машовец
07:16
Штурмы на Харьковщине прекратились, Украину ночью атаковали БПЛА — Генштаб
07:41
Враг атаковал 20 «шахедами» — Генштаб, 6 ударили по Харькову — прокуратура

Вы читали новость: «Авиаудар по Харькову и ночная атака «шахедов» — информация Генштаба»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 06:59;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке Генштаба ВСУ — данные о вражеских ударах по Украине и ситуации на фронте".