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Авіаудар по Харкову та нічна атака “шахедів” – інформація Генштабу

Події 06:59   08.04.2024
Оксана Горун
Авіаудар по Харкову та нічна атака “шахедів” – інформація Генштабу

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ – дані про ворожі удари по Україні та ситуацію на фронті.

Вночі, російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 24 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 ударних БпЛА було знищено“, – повідомив Генштаб.

На території Харківської області “шахеди” не фіксували вночі. Вони тероризували інші регіони України. По Харківщині ворог протягом доби завдавав авіаударів. За даними Генштабу, вони прийшлися по Харкову та селу Берестовому. Загалом по території країни росіяни завдали семи ракетних та 104 авіаційних ударів, здійснили 108 обстрілів з РСЗВ. Під ударами артилерії було понад 100 населених пунктів.

На фронті сталося 76 бойових зіткнень, під Куп’янськом штурмів не було.

“Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по одному пункту управління, п’яти зенітно-ракетним комплексах, одній вежі зв’язку та 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному зенітно-ракетному комплексу, одному пункту управління БпЛА, одній артилерійській системі, трьох районах зосередження озброєння та військової техніки окупантів”, – зазначили у ГШ.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2024 в 06:59;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ – дані про ворожі удари по Україні та ситуацію на фронті".