Главные новости Харькова 8 апреля: как прошла ночь, сводка Генштаба

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:18

Россияне прекратили атаки под Купянском и нанесли авиаудар по Харькову — Генштаб

«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Харьков и Берестово Харьковской области», — сообщил в утренней сводке 8 апреля Генштаб ВСУ.

Штурмовых действий на Купянском направлении враг не вел.

07:00

Ночь с тревогами, но без взрывов

Воздушную тревогу ночью в Харькове и области объявляли дважды: с 01:50 по 02:03 и с 03:03 по 03:15. В первом случае причиной была активность российской тактической авиации.

Во втором — Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности.

В Харькове ночью обошлось без взрывов.