Главные новости Харькова 8 апреля: как прошла ночь, сводка Генштаба
Фото: Елена Нагорная
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:18
Россияне прекратили атаки под Купянском и нанесли авиаудар по Харькову — Генштаб
«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Харьков и Берестово Харьковской области», — сообщил в утренней сводке 8 апреля Генштаб ВСУ.
Штурмовых действий на Купянском направлении враг не вел.
07:00
Ночь с тревогами, но без взрывов
Воздушную тревогу ночью в Харькове и области объявляли дважды: с 01:50 по 02:03 и с 03:03 по 03:15. В первом случае причиной была активность российской тактической авиации.
Во втором — Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности.
В Харькове ночью обошлось без взрывов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: генштаб, новости Харькова, ночь, тревога;
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- • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 07:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".