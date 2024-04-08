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Главные новости Харькова 8 апреля: как прошла ночь, сводка Генштаба

Происшествия 07:19   08.04.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 8 апреля: как прошла ночь, сводка Генштаба Фото: Елена Нагорная

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:18

Россияне прекратили атаки под Купянском и нанесли авиаудар по Харькову — Генштаб

«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Харьков и Берестово Харьковской области», — сообщил в утренней сводке 8 апреля Генштаб ВСУ.

Штурмовых действий на Купянском направлении враг не вел.

07:00

Ночь с тревогами, но без взрывов

Воздушную тревогу ночью в Харькове и области объявляли дважды: с 01:50 по 02:03 и с 03:03 по 03:15. В первом случае причиной была активность российской тактической авиации.

Во втором — Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности.

В Харькове ночью обошлось без взрывов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 07:19;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".