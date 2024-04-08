Обстрелы Харькова с 4 по 6 апреля: в каком состоянии пострадавшие

В ХОВА сообщили о состоянии пострадавших в результате обстрелов Харькова с 4 по 6 апреля.

По данным и. о. генерального директора медучреждения Константина Лобойко, сейчас в больнице находится шесть человек. На стационарном лечении в нейрохирургическом отделении находятся трое мужчин, которых госпитализировали в ночь на 4 апреля. Двое из них в удовлетворительном состоянии, один – в состоянии средней тяжести.

После вражеских обстрелов города 6 апреля в офтальмологическом и хирургическом отделениях находятся три человека: двое мужчин и одна женщина. Их состояние удовлетворительное.

Напомним, в ночь на 4 апреля оккупанты наносили удары беспилотниками по городу — сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, зафиксировано по меньшей мере четыре попадания. В одной из многоэтажек повреждены верхние этажи. Также зафиксированы повреждения в частном секторе. По данным полиции погибших четверо — гражданская женщина и три спасателя. Получили ранения – 11 человек (пять гражданских, один полицейский, один работник ГСЧС, одна медицинская сестра, острую реакцию на стресс получили три гражданских лица).

Ночью 6 апреля в 00:20 в Харькове прозвучали взрывы. Мэр Игорь Терехов подтвердил, что город — под обстрелом. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о «прилете» в районе жилой застройки. По предварительным данным облпрокуратуры, враг ударил двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области. Погибли шесть человек, еще 11 мирных жителей получили ранения. В тот же день в 15:46 в Харькове был слышен взрыв. Синегубов сообщил, что враг ударил по Шевченковскому району Харькова. По данным облпрокуратуры, вражеский самолет выпустил УМПБ Д-30 (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас). Он упал в 20 метрах от школы, где обустроен «пункт незламності». По данным Синегубова пострадали четыре человека.