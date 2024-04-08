Обстріли Харкова з 4 по 6 квітня: у якому стані постраждалі
У ХОВА повідомили про стан постраждалих внаслідок обстрілів Харкова з 4 по 6 квітня.
За даними в.о. генерального директора медзакладу Костянтина Лобойка, наразі в лікарні знаходиться шість людей. На стаціонарному лікуванні в нейрохірургічному відділенні перебуває троє чоловіків, яких шпиталізували в ніч на 4 квітня. Двоє з них у задовільному стані, один – у стані середньої тяжкості.
Після ворожих обстрілів міста 6 квітня у офтальмологічному та хірургічному відділеннях перебувають троє людей: два чоловіка і одна жінка. Їхній стан задовільний.
Нагадаємо, у ніч на 4 квітня окупанти завдавали ударів безпілотниками по місту – повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, зафіксовано щонайменше чотири влучання. В одній із багатоповерхівок пошкоджені верхні поверхи. Також зафіксовані пошкодження у приватному секторі. За даними поліції загиблих четверо – цивільна жінка та троє рятувальників. Поранено – 11 осіб (п’ять цивільних, один поліцейський, один працівник ДСНС, одна медична сестра, гостру реакцію на стрес отримали три цивільні особи).
Вночі 6 квітня близько 00:20 у Харкові пролунали вибухи. Мер Ігор Терехов підтвердив, що місто під обстрілом. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про “приліт” у районі житлової забудови. За попередніми даними облпрокуратури, ворог вдарив двома ракетами типу С-300 із території Бєлгородської області. Загинули шість людей, ще 11 мирних жителів отримали поранення.
У той же день близько 15:46 у Харкові було чутно вибух.Синєгубов повідомив, що ворог вдарив по Шевченківському району Харкова. За даними облпрокуратури, ворожий літак випустив УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас). Він упав за 20 метрів від школи, де облаштований “пункт незламності”. За даними Синєгубова постраждали чотири людини.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА повідомили про стан постраждалих внаслідок обстрілів Харкова з 4 по 6 квітня.".