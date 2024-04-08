Пытаемся соблюдать графики — Харьковоблэнерго об отключениях света в Харькове
В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что 8 апреля утром в Харькове и области применяются почасовые отключения электроэнергии.
«Энергетики пытаются соблюдать графики, обнародованные ранее. О введении дополнительных ограничений от НЭК «Укрэнерго» будем сообщать отдельно», — отметили в пресс-службе Харьковоблэнерго.
Ранее об отключениях «по графику» сообщили в Минэнерго. Однако в ряде громад Харьковской области информировали об аварийных отключениях. Такую информацию утром разместил мэр Первомайского Николай Бакшеев и Балаклейская ГВА. А мэр Лозовой Сергей Зеленский сообщил, что после аварийных отключений в городе и населенных пунктах — проблемы с восстановлением энергоснабжения.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, графики, електрика, новости Харькова, отключения, світло, свет;
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- • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 10:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что 8 апреля утром в Харькове и области применяются почасовые отключения электроэнергии".