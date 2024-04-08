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Пытаемся соблюдать графики — Харьковоблэнерго об отключениях света в Харькове

Общество 10:40   08.04.2024
Оксана Горун
Пытаемся соблюдать графики — Харьковоблэнерго об отключениях света в Харькове

В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что 8 апреля утром в Харькове и области применяются почасовые отключения электроэнергии.

«Энергетики пытаются соблюдать графики, обнародованные ранее. О введении дополнительных ограничений от НЭК «Укрэнерго» будем сообщать отдельно», — отметили в пресс-службе Харьковоблэнерго.

Ранее об отключениях «по графику» сообщили в Минэнерго. Однако в ряде громад Харьковской области информировали об аварийных отключениях. Такую информацию утром разместил мэр Первомайского Николай Бакшеев и Балаклейская ГВА. А мэр Лозовой Сергей Зеленский сообщил, что после аварийных отключений в городе и населенных пунктах — проблемы с восстановлением энергоснабжения.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 10:40;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что 8 апреля утром в Харькове и области применяются почасовые отключения электроэнергии".