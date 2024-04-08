Помогали подключить Запорожскую АЭС к «Росатому»: инженеров поймали в Харькове
В Харькове задержали шестерых экс-чиновников проектных институтов Украины, работавших на находящийся под санкциями российский «Росатом».
По данным СБУ, по заказу корпорации из РФ предатели разрабатывали научно-исследовательскую и проектную документацию по модернизации российских атомных станций. Речь идет о Курской, Ростовской, Нововоронежской и Балаковской АЭС.
«Также представители «Росатома» планировали привлечь своих приспешников к выполнению высокотехнологичных работ на временно захваченной части территории на юге Украины. Там фигуранты должны помочь оккупантам полностью интегрировать Запорожскую атомную электростанцию в энергетическую систему РФ», — добавили в СБУ.
Однако правоохранители вовремя разоблачили фигурантов. Их задержали на этапе подготовки проектной документации для врага.
Установлено, что основной фигурант производства – руководитель проектной организации в Харькове. Чиновник наладил контакт с оккупантами через своего родственника – владельца российской компании, выполняющей подряды «Росатома». К «деятельности» харьковчанин привлек еще пятерых местных ученых.
В СБУ выяснили, что подозреваемые получали вознаграждение по криптовалюте.
«Средства поступали на криптокошельки подставных лиц, которые затем обналичивали полученные суммы, и передавали их проектантам», — добавили правоохранители.
Шестерым фигурантам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 УКУ (пособничество государству-агрессору). Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АЭС, Запорожская, инеженери, предатели, Росатом, рф, СБУ, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 13:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове задержали шестерых экс-чиновников проектных институтов Украины, работавших на находящийся под санкциями российский «Росатом».".