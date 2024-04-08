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Помогали подключить Запорожскую АЭС к «Росатому»: инженеров поймали в Харькове

Общество 13:00   08.04.2024
Виктория Яковенко
Помогали подключить Запорожскую АЭС к «Росатому»: инженеров поймали в Харькове Фото: СБУ

В Харькове задержали шестерых экс-чиновников проектных институтов Украины, работавших на находящийся под санкциями российский «Росатом».

По данным СБУ, по заказу корпорации из РФ предатели разрабатывали научно-исследовательскую и проектную документацию по модернизации российских атомных станций. Речь идет о Курской, Ростовской, Нововоронежской и Балаковской АЭС.

«Также представители «Росатома» планировали привлечь своих приспешников к выполнению высокотехнологичных работ на временно захваченной части территории на юге Украины. Там фигуранты должны помочь оккупантам полностью интегрировать Запорожскую атомную электростанцию в энергетическую систему РФ», — добавили в СБУ.

Однако правоохранители вовремя разоблачили фигурантов. Их задержали на этапе подготовки проектной документации для врага.

Установлено, что основной фигурант производства – руководитель проектной организации в Харькове. Чиновник наладил контакт с оккупантами через своего родственника – владельца российской компании, выполняющей подряды «Росатома». К «деятельности» харьковчанин привлек еще пятерых местных ученых.

В СБУ выяснили, что подозреваемые получали вознаграждение по криптовалюте.

«Средства поступали на криптокошельки подставных лиц, которые затем обналичивали полученные суммы, и передавали их проектантам», — добавили правоохранители.

Шестерым фигурантам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 УКУ (пособничество государству-агрессору). Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

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Фото: СБУ

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 13:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове задержали шестерых экс-чиновников проектных институтов Украины, работавших на находящийся под санкциями российский «Росатом».".