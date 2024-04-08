Допомагали під’єднати Запорізьку АЕС до Росатома: інженерів піймали у Харкові
У Харкові затримали шістьох експосадовців проєктних інститутів України, які працювали на російський «Росатом», який знаходятися під санкціями.
За даними СБУ, на замовлення корпорації з РФ зрадники розробляли науково-дослідну та проектну документацію для модернізації російських атомних станцій. Мова йде про Курську, Ростовську, Нововоронезьку та Балаковську АЕС.
«Також представники «Росатома» планували залучити своїх поплічників до виконання високотехнологічних робіт на тимчасово захопленій частині території на півдні України. Там фігуранти мали допомогти окупантам повністю інтегрувати Запорізьку атомну електростанцію до енергетичної системи РФ», – додали в СБУ.
Однак правоохоронці завчасно викрили фігурантів. Їх затримала на етапі підготовки проєктної документації для ворога.
Встановлено, що основний фігурант провадження – керівник проєктної організації у Харкові. Посадовець налагодив контакт з окупантами через свого родича – власника російської компанії, яка виконує підряди «Росатома». До «діяльності» харків’янин залучив ще п’ятьох місцевих науковців.
В СБУ з’ясували, що підозрювані отримували винагороду у криптовалюті.
«Кошти надходили на криптогаманці підставних осіб, які потім переводили в готівку отримані суми, і передавали їх проєктантам», – додали правоохоронці.
Шістьом фігурантам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресорці). Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АЭС, Запорожская, инеженери, предатели, Росатом, рф, СБУ, Харків;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові затримали шістьох експосадовців проєктних інститутів України, які працювали на російський «Росатом», який знаходятися під санкціями.".