«Зливав» РФ дані про електропідстанції на Харківщині: затримали зрадника

Правоохоронці викрали чергового агента ФСБ, який передавав ворогу дані про українські електропідстанції.

Ним виявився 47-річний житель тимчасово окупованого міста Щастя, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За вказівкою ворога, фігурант збирав інформацію про місця розташування та стан ключових електропідстанцій на території Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької та Луганської областей.

«Розвіддані потрібні були агресору для підготовки нових та проведення повторних повітряних ударів по електричних підстанціях для повного знеструмлення 5 областей України. Для виконання ворожого завдання чоловік дистанційно залучив свого знайомого із Харкова, посадовця регіонального підрозділу компанії Укренерго», – додали в СБУ.

Отриману інформацію зрадник дистанційно передавав до ФСБ за допомогою анонімного чату у месенджері. Однак співробітники СБУ своєчасно викрили фігуранта.

Чоловіку повідомили заочно про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Спільника чоловіка правоохоронці затримали у червні минулого року. Наразі він – у тюрмі відбуває покарання у 15 років.