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«Сливал» РФ данные об электроподстанциях на Харьковщине: задержали предателя

Общество 14:30   27.03.2024
Виктория Яковенко
«Сливал» РФ данные об электроподстанциях на Харьковщине: задержали предателя Фото: Владислав Абдула

Правоохранители разоблачили очередного агента ФСБ, который передавал врагу данные об украинских электроподстанциях.

Им оказался 47-летний житель временно оккупированного города Счастья, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По указанию врага, фигурант собирал информацию о местоположениях и состоянии ключевых электроподстанций на территории Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой и Луганской областей.

«Разведанные потребовались агрессору для подготовки новых и проведения повторных воздушных ударов по электрическим подстанциям для полного обесточивания 5 областей Украины. Для выполнения вражеской задачи мужчина дистанционно привлек своего знакомого из Харькова, должностного лица регионального подразделения компании Укрэнерго», — добавили в СБУ.

Полученную информацию предатель дистанционно передавал ФСБ с помощью анонимного чата в мессенджере. Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили фигуранта.

Мужчине сообщили заочно о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

Сообщника мужчины правоохранители задержали в июне прошлого года. Сейчас он – в тюрьме отбывает наказание в 15 лет.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 14:30;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили очередного агента ФСБ, который передавал врагу данные об украинских электроподстанциях.".