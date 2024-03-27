«Сливал» РФ данные об электроподстанциях на Харьковщине: задержали предателя

Правоохранители разоблачили очередного агента ФСБ, который передавал врагу данные об украинских электроподстанциях.

Им оказался 47-летний житель временно оккупированного города Счастья, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По указанию врага, фигурант собирал информацию о местоположениях и состоянии ключевых электроподстанций на территории Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой и Луганской областей.

«Разведанные потребовались агрессору для подготовки новых и проведения повторных воздушных ударов по электрическим подстанциям для полного обесточивания 5 областей Украины. Для выполнения вражеской задачи мужчина дистанционно привлек своего знакомого из Харькова, должностного лица регионального подразделения компании Укрэнерго», — добавили в СБУ.

Полученную информацию предатель дистанционно передавал ФСБ с помощью анонимного чата в мессенджере. Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили фигуранта.

Мужчине сообщили заочно о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

Сообщника мужчины правоохранители задержали в июне прошлого года. Сейчас он – в тюрьме отбывает наказание в 15 лет.