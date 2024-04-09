В Харькове реставрируют мини-копии города, готовят к запуску фонтан влюбленных

Коммунальщики приводят в порядок «Семь чудес Харькова» на площади Архитекторов. Также планируют подготовить к запуску фонтан влюбленных.

Как сообщают в Харьковском городском совете, работники СКП «Харьковзеленстрой» разбирают и чистят стеклянные кубики из бронестекла, под которыми хранятся миниатюрные достопримечательности Харькова, а также реставрируют мини-копии города.

Коммунальщики объяснили, что из-за перепадов температур на некоторых из них отслоилась краска и появились трещины.

«Сегодня в работе специалистов СКП – копия памятника Т. Г. Шевченко. Провести реставрацию всех элементов композиции коммунальщики планируют через неделю. Кроме того, работники СКП «Харьковзеленстрой» подготовят к запуску фонтан влюбленных», — отметили в мэрии.