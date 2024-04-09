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В Харькове реставрируют мини-копии города, готовят к запуску фонтан влюбленных

Общество 15:28   09.04.2024
Виктория Яковенко
В Харькове реставрируют мини-копии города, готовят к запуску фонтан влюбленных Фото: Харьковский горсовет

Коммунальщики приводят в порядок «Семь чудес Харькова» на площади Архитекторов. Также планируют подготовить к запуску фонтан влюбленных.

Как сообщают в Харьковском городском совете, работники СКП «Харьковзеленстрой» разбирают и чистят стеклянные кубики из бронестекла, под которыми хранятся миниатюрные достопримечательности Харькова, а также реставрируют мини-копии города.

Коммунальщики объяснили, что из-за перепадов температур на некоторых из них отслоилась краска и появились трещины.

«Сегодня в работе специалистов СКП – копия памятника Т. Г. Шевченко. Провести реставрацию всех элементов композиции коммунальщики планируют через неделю. Кроме того, работники СКП «Харьковзеленстрой» подготовят к запуску фонтан влюбленных», — отметили в мэрии.

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Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 апреля 2024 в 15:28;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики приводят в порядок «Семь чудес Харькова» на площади Архитекторов. Также планируют подготовить к запуску фонтан влюбленных.".