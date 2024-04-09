В Харькове реставрируют мини-копии города, готовят к запуску фонтан влюбленных
Фото: Харьковский горсовет
Коммунальщики приводят в порядок «Семь чудес Харькова» на площади Архитекторов. Также планируют подготовить к запуску фонтан влюбленных.
Как сообщают в Харьковском городском совете, работники СКП «Харьковзеленстрой» разбирают и чистят стеклянные кубики из бронестекла, под которыми хранятся миниатюрные достопримечательности Харькова, а также реставрируют мини-копии города.
Коммунальщики объяснили, что из-за перепадов температур на некоторых из них отслоилась краска и появились трещины.
«Сегодня в работе специалистов СКП – копия памятника Т. Г. Шевченко. Провести реставрацию всех элементов композиции коммунальщики планируют через неделю. Кроме того, работники СКП «Харьковзеленстрой» подготовят к запуску фонтан влюбленных», — отметили в мэрии.
Читайте также: Зеркальную струю в Харькове хотят отремонтировать за 1,8 млн — объявлен тендер
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: влюбленных, коммунальщики, порядок, фонтан, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове реставрируют мини-копии города, готовят к запуску фонтан влюбленных»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 апреля 2024 в 15:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики приводят в порядок «Семь чудес Харькова» на площади Архитекторов. Также планируют подготовить к запуску фонтан влюбленных.".