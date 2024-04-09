У Харкові реставрують мінікопії міста і готують до запуску фонтан закоханих
Фото: Харківська міськрада
Комунальники приводять до ладу «Сім чудес Харкова» на майдані Архітекторів. Також планують підготувати до запуску фонтан закоханих.
Як повідомляють у Харківській міській раді, працівники СКП «Харківзеленбуд» розбирають та чистять скляні куби з бронескла, під якими зберігаються мініатюрні пам’ятки Харкова, а також реставрують мінікопії міста. Комунальники пояснили, що через перепади температур на деяких з них відшарувалася фарба та з’явилися тріщини.
«Сьогодні в роботі фахівців СКП – копія пам’ятника Т. Г. Шевченку. Провести реставрацію усіх елементів композиції комунальники планують за тиждень. Крім того, працівники СКП «Харківзеленбуд» підготують до запуску фонтан закоханих», – зазначили у мерії.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники приводять до ладу «Сім чудес Харкова» на майдані Архітекторів. Також планують підготувати до запуску фонтан закоханих.".