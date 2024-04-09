Live
  • Вт 09.04.2024
  • Харків  +23°С
  • USD 38.99
  • EUR 42.2

У Харкові реставрують мінікопії міста і готують до запуску фонтан закоханих

Суспільство 15:28   09.04.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові реставрують мінікопії міста і готують до запуску фонтан закоханих Фото: Харківська міськрада

Комунальники приводять до ладу «Сім чудес Харкова» на майдані Архітекторів. Також планують підготувати до запуску фонтан закоханих.

Як повідомляють у Харківській міській раді, працівники СКП «Харківзеленбуд» розбирають та чистять скляні куби з бронескла, під якими зберігаються мініатюрні пам’ятки Харкова, а також реставрують мінікопії міста. Комунальники пояснили, що через перепади температур на деяких з них відшарувалася фарба та з’явилися тріщини.

«Сьогодні в роботі фахівців СКП – копія пам’ятника Т. Г. Шевченку. Провести реставрацію усіх елементів композиції комунальники планують за тиждень. Крім того, працівники СКП «Харківзеленбуд» підготують до запуску фонтан закоханих», – зазначили у мерії.

08

01

02

03

04

05

06

07
Фото: Харківська міськрада

Читайте також: Дзеркальний струмінь у Харкові хочуть відремонтувати за 1,8 млн грн – деталі

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Що може захистити Харків від «прильотів» КАБів, повідомили у ПС ЗСУ
Що може захистити Харків від «прильотів» КАБів, повідомили у ПС ЗСУ
09.04.2024, 15:57
Синєгубов: РФ ударила по підприємству в Харкові, постраждалі – його працівники
Синєгубов: РФ ударила по підприємству в Харкові, постраждалі – його працівники
09.04.2024, 15:55
Будівництво фортифікацій на Харківщині: Зеленський спускався у траншею (відео)
Будівництво фортифікацій на Харківщині: Зеленський спускався у траншею (відео)
09.04.2024, 15:47
Головні новини 9.04: “прильоти” у центрі Харкова, Зеленський і фортифікації
Головні новини 9.04: “прильоти” у центрі Харкова, Зеленський і фортифікації
09.04.2024, 16:08
Про два “прильоти” по центру Харкова, попередньо КАБами, повідомляє Терехов
Про два “прильоти” по центру Харкова, попередньо КАБами, повідомляє Терехов
09.04.2024, 15:07
У Харкові лунають вибухи: Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски КАБів
У Харкові лунають вибухи: Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски КАБів
09.04.2024, 15:02

Новини за темою:


Ви читали новину: «У Харкові реставрують мінікопії міста і готують до запуску фонтан закоханих»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2024 в 15:28;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники приводять до ладу «Сім чудес Харкова» на майдані Архітекторів. Також планують підготувати до запуску фонтан закоханих.".