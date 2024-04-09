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В Шевченковском районе по-местному оформляют компенсации за разбитые квартиры

Общество 14:41   09.04.2024
Елена Нагорная
В Шевченковском районе по-местному оформляют компенсации за разбитые квартиры Фото: ЦПАУ г. Харьков

Мобильный пункт Центра предоставления админуслуг работает с 8 апреля в Шевченковском районе Харькова, пострадавшем от недавних обстрелов. Горожане, чье имущество было повреждено, могут подать заявление на получение компенсации по программе «єВідновлення».

Как сообщают в Telegram-канале ЦПАУ г. Харьков, gри себе нужно иметь:
— паспорт и РНОКПП;
— номер документа, подтверждающего льготную категорию (в случае ее наличия);
— электронную почту;
— открытую банковскую карточку «єВідновлення»;
— документы права собственности на жилье, которое должно быть зарегистрировано в ГРВП;
— если заявление подает уполномоченное лицо — должна быть доверенность на выполнение сделки.

Если жилье отсутствует в Государственном реестре прав на недвижимое имущество (ГРВП), то на месте ведется прием специалистами департамента регистрации Харьковского горсовета.

В первый день работы мобильный пункт посетил 191 житель района. Также на месте можно получить правовую помощь от представителей БФ «Право на защиту».

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 9 апреля 2024 в 14:41;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мобильный пункт Центра предоставления админуслуг работает с 8 апреля в Шевченковском районе Харькова".