В Шевченковском районе по-местному оформляют компенсации за разбитые квартиры

Мобильный пункт Центра предоставления админуслуг работает с 8 апреля в Шевченковском районе Харькова, пострадавшем от недавних обстрелов. Горожане, чье имущество было повреждено, могут подать заявление на получение компенсации по программе «єВідновлення».

Как сообщают в Telegram-канале ЦПАУ г. Харьков, gри себе нужно иметь:

— паспорт и РНОКПП;

— номер документа, подтверждающего льготную категорию (в случае ее наличия);

— электронную почту;

— открытую банковскую карточку «єВідновлення»;

— документы права собственности на жилье, которое должно быть зарегистрировано в ГРВП;

— если заявление подает уполномоченное лицо — должна быть доверенность на выполнение сделки.

Если жилье отсутствует в Государственном реестре прав на недвижимое имущество (ГРВП), то на месте ведется прием специалистами департамента регистрации Харьковского горсовета.

В первый день работы мобильный пункт посетил 191 житель района. Также на месте можно получить правовую помощь от представителей БФ «Право на защиту».