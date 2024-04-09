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У Шевченківському районі по-місцевому оформлюють компенсації за розбите житло

Суспільство 14:41   09.04.2024
Олена Нагорна
У Шевченківському районі по-місцевому оформлюють компенсації за розбите житло

Мобільний пункт Центру надання адмінпослуг працює з 8 квітня у Шевченківському районі Харкова, який постраждав від нещодавніх обстрілів. Містяни, чиє майно було пошкоджене, можуть подати заяву на отримання компенсації за програмою “єВідновлення”.

Як повідомляють у телеграм-каналі ЦНАПу м. Харків, при собі потрібно мати:
– паспорт та РНОКПП;
– номер документа, що підтверджує пільгову категорію (у разі її наявності);
– електронну пошту;
– відкриту банківську картку єВідновлення;
– документи права власності на житло, яке повинно бути зареєстроване в ДРРП;
– якщо заяву подає уповноважена особа – має бути довіреність на виконання правочину.

Якщо житло відсутнє у Державному реєстрі прав на нерухоме майно (ДРРП), то на місці ведеться прийом спеціалістами департаменту реєстрації Харківської міськради.

У перший день роботи мобільний пункт відвідав 191 мешканець району. Також на місці можна отримати правову допомогу від представників БФ “Право на захист”.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2024 в 14:41;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мобільний пункт Центру надання адмінпослуг працює з 8 квітня у Шевченківському районі Харкова".