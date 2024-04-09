У Шевченківському районі по-місцевому оформлюють компенсації за розбите житло

Мобільний пункт Центру надання адмінпослуг працює з 8 квітня у Шевченківському районі Харкова, який постраждав від нещодавніх обстрілів. Містяни, чиє майно було пошкоджене, можуть подати заяву на отримання компенсації за програмою “єВідновлення”.

Як повідомляють у телеграм-каналі ЦНАПу м. Харків, при собі потрібно мати:

– паспорт та РНОКПП;

– номер документа, що підтверджує пільгову категорію (у разі її наявності);

– електронну пошту;

– відкриту банківську картку єВідновлення;

– документи права власності на житло, яке повинно бути зареєстроване в ДРРП;

– якщо заяву подає уповноважена особа – має бути довіреність на виконання правочину.

Якщо житло відсутнє у Державному реєстрі прав на нерухоме майно (ДРРП), то на місці ведеться прийом спеціалістами департаменту реєстрації Харківської міськради.

У перший день роботи мобільний пункт відвідав 191 мешканець району. Також на місці можна отримати правову допомогу від представників БФ “Право на захист”.