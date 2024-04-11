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За сутки из-за атак РФ на Харьковщине возникло девять пожаров

Происшествия 10:40   11.04.2024
Оксана Горун
За сутки из-за атак РФ на Харьковщине возникло девять пожаров Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Пожары после обстрелов армии РФ тушили в Изюмском, Харьковском, Чугуевском, Купянском районах области и Харькове.

«Три из девяти пожаров враг вызвал в природных экосистемах. В частности, в пгт Боровая горела сухая трава на площади 8000 кв. м, в с. Островерховка Змиевской громады — трава на площади 2,8 га, а в с. Куриловка Куриловской громады — сухостой на площади 300 кв. м», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также 10 апреля спасатели тушили пожар и разбирали завалы в Липцах. Там был «прилет» по аптеке и магазинам. Погибли три человека: две женщины и 14-летняя девочка. Еще двое получили ранения. Спасательные работы завершили в 19:30.

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«Всего за сутки спасатели потушили 43 пожара в экосистемах на общей площади около 33 га. Привлекались подразделения ГСЧС и пожарные местных и добровольческих пожарных команд», — дополнили в ГСЧС.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 апреля 2024 в 10:40;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожары после обстрелов армии РФ тушили в Изюмском, Харьковском, Чугуевском, Купянском районах области и Харькове".