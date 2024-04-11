Live
  • Чт 11.04.2024
  • Харків  +24°С
  • USD 39.02
  • EUR 42.36

За добу через атаки РФ на Харківщині виникло дев’ять пожеж

Події 10:40   11.04.2024
Оксана Горун
За добу через атаки РФ на Харківщині виникло дев’ять пожеж Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Пожежі після обстрілів армії РФ гасили в Ізюмському, Харківському, Чугуївському, Куп’янському районах області та Харкові.

“3 з 9 пожеж ворог спричинив у природних екосистемах. Зокрема в смт Борова горіла суха трава на площі 8000 кв.м, у с. Островерхівка Зміївської громади трава на площі 2,8 га, а в с. Курилівка Курилівської громади – сухостій на площі 300 кв. м”, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також 10 квітня рятувальники гасили пожежу та розбирали завали в Липцях. Там був “приліт” по аптеці та магазинах. Загинули троє людей: дві жінки та 14-річна дівчинка. Ще двоє отримали поранення. Рятувальні роботи завершили о 19:30.

Читайте також: Троє загиблих та двоє поранених: у Липцях під Харковом завершили пошуки жертв

“Загалом за добу рятувальники загасили 43 пожежі в екосистемах на загальній площі близько 33 га. Залучались підрозділи ДСНС та вогнеборці місцевих і добровільних пожежних команд”, – доповнили в ДСНС.

Автор: Оксана Горун
Популярно
ISW оцінив терміни, коли армія РФ може розпочати наступ на Харків
ISW оцінив терміни, коли армія РФ може розпочати наступ на Харків
11.04.2024, 09:56
Збив на смерть велосипедиста і втік: жителя Харківщини відправили у СІЗО
Збив на смерть велосипедиста і втік: жителя Харківщини відправили у СІЗО
11.04.2024, 11:18
У двох районах Харкова комунальники усувають наслідки ударів РФ (фото)
У двох районах Харкова комунальники усувають наслідки ударів РФ (фото)
11.04.2024, 10:58
Передислокація засобів ППО до Харкова: якими будуть наслідки – ISW
Передислокація засобів ППО до Харкова: якими будуть наслідки – ISW
11.04.2024, 10:25
У Харкові дефіцит електроенергії для 240 тис. абонентів – Синєгубов
У Харкові дефіцит електроенергії для 240 тис. абонентів – Синєгубов
11.04.2024, 10:41
За добу через атаки РФ на Харківщині виникло дев’ять пожеж
За добу через атаки РФ на Харківщині виникло дев’ять пожеж
11.04.2024, 10:40

Новини за темою:

20:00
Троє загиблих і двоє поранених: у Липцях під Харковом завершили пошуки жертв
17:46
Смертельний удар РФ по Липцях: як діставали людей з-під завалів (відео)
07:49
За добу росіяни спровокували чотири пожежі в Харківській області – ДСНС
14:14
Два підриви на Харківщині: постраждала вантажівка, травмувався чоловік
07:27
Шість пожеж виникли на Харківщині через російські обстріли – ДСНС

Ви читали новину: «За добу через атаки РФ на Харківщині виникло дев’ять пожеж»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2024 в 10:40;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежі після обстрілів армії РФ гасили в Ізюмському, Харківському, Чугуївському, Куп’янському районах області та Харкові".