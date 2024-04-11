За добу через атаки РФ на Харківщині виникло дев’ять пожеж

Пожежі після обстрілів армії РФ гасили в Ізюмському, Харківському, Чугуївському, Куп’янському районах області та Харкові.

“3 з 9 пожеж ворог спричинив у природних екосистемах. Зокрема в смт Борова горіла суха трава на площі 8000 кв.м, у с. Островерхівка Зміївської громади трава на площі 2,8 га, а в с. Курилівка Курилівської громади – сухостій на площі 300 кв. м”, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також 10 квітня рятувальники гасили пожежу та розбирали завали в Липцях. Там був “приліт” по аптеці та магазинах. Загинули троє людей: дві жінки та 14-річна дівчинка. Ще двоє отримали поранення. Рятувальні роботи завершили о 19:30.

“Загалом за добу рятувальники загасили 43 пожежі в екосистемах на загальній площі близько 33 га. Залучались підрозділи ДСНС та вогнеборці місцевих і добровільних пожежних команд”, – доповнили в ДСНС.