Еще один фонтан заработал в центре Харькова (видео)
В Центральном парке Харькова заработал еще один фонтан.
«Во Французском парке заработал фонтан. Очень успокаивает», — отметили в пресс-службе парка.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: заработал, парк, фонтан, Харьков, центральный;
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- • Дата публикации материала: 12 апреля 2024 в 14:32;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Центральном парке Харькова заработал еще один фонтан.".