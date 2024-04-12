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Еще один фонтан заработал в центре Харькова (видео)

Общество 14:32   12.04.2024
Виктория Яковенко
Еще один фонтан заработал в центре Харькова (видео)

В Центральном парке Харькова заработал еще один фонтан.

«Во Французском парке заработал фонтан. Очень успокаивает», — отметили в пресс-службе парка.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 апреля 2024 в 14:32;

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