Ще один фонтан запрацював у центрі Харкова (відео)
У Центральному парку Харкова запрацював ще один фонтан.
«У Французькому парку запрацював фонтан. Дуже заспокоює», – зазначили у пресслужбі парку.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: заработал, парк, фонтан, Харків, центральный;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2024 в 14:32;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Центральному парку Харкова запрацював ще один фонтан.".