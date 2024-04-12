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Ще один фонтан запрацював у центрі Харкова (відео)

Суспільство 14:32   12.04.2024
Вікторія Яковенко
Ще один фонтан запрацював у центрі Харкова (відео)

У Центральному парку Харкова запрацював ще один фонтан.

«У Французькому парку запрацював фонтан. Дуже заспокоює», – зазначили у пресслужбі парку.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2024 в 14:32;

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