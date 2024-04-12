Фальшивыми гривнами расплатился в такси мужчина, его поймали на Харьковщине
Гривны Фото: prom.ua
26-летний безработный житель Харьковского района, который платил фальшивыми купюрами, подозревается в мошенничестве, сообщили в Нацполиции.
3 марта таксист обратился в полицию, потому что пассажир, которого он перевозил, оплатил поездку купюрой номиналом 1000 гривен. Водитель отдал мужчине сдачу, а через некоторое время понял, что деньги фальшивые.
Полиция установила, что он 26-летний безработный купил сувенирную купюру на одном из местных рынков.
Злоумышленнику сообщили о подозрении, обвинительный акт направили в суд.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: мошенничество, мужчина, Нацполиция, фальшивая купюра, харьковщина, чоловік;
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- • Дата публикации материала: 12 апреля 2024 в 16:50;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26-летний безработный житель Харьковского района, который платил фальшивыми купюрами, подозревается в мошенничестве, сообщили в Нацполиции.".