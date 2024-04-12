Фальшивыми гривнами расплатился в такси мужчина, его поймали на Харьковщине

26-летний безработный житель Харьковского района, который платил фальшивыми купюрами, подозревается в мошенничестве, сообщили в Нацполиции.

3 марта таксист обратился в полицию, потому что пассажир, которого он перевозил, оплатил поездку купюрой номиналом 1000 гривен. Водитель отдал мужчине сдачу, а через некоторое время понял, что деньги фальшивые.

Полиция установила, что он 26-летний безработный купил сувенирную купюру на одном из местных рынков.

Злоумышленнику сообщили о подозрении, обвинительный акт направили в суд.