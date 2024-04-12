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Фальшивыми гривнами расплатился в такси мужчина, его поймали на Харьковщине

Происшествия 16:50   12.04.2024
Оксана Якушко
Фальшивыми гривнами расплатился в такси мужчина, его поймали на Харьковщине Гривны Фото: prom.ua

26-летний безработный житель Харьковского района, который платил фальшивыми купюрами, подозревается в мошенничестве, сообщили в Нацполиции.

3 марта таксист обратился в полицию, потому что пассажир, которого он перевозил, оплатил поездку купюрой номиналом 1000 гривен. Водитель отдал мужчине сдачу, а через некоторое время понял, что деньги фальшивые.

Полиция установила, что он 26-летний безработный купил сувенирную купюру на одном из местных рынков.

Злоумышленнику сообщили о подозрении, обвинительный акт направили в суд.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 апреля 2024 в 16:50;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26-летний безработный житель Харьковского района, который платил фальшивыми купюрами, подозревается в мошенничестве, сообщили в Нацполиции.".