Фальшивими гривнями розплатився в таксі чоловік, його впіймали на Харківщині
26-річний безробітний мешканець Харківського району, який платив фальшивими купюрами, підозрюється у шахрайстві, повідомили у Нацполіції.
3 березня таксист звернувся до поліції, бо пасажир, якого він перевозив, сплатив поїздку купюрою номіналом 1000 гривень. Водій віддав чоловікові здачу, а за деякий час зрозумів, що гроші фальшиві.
Поліція встановила, що 26-річний безробітний купив сувенірну купюру на одному з місцевих ринків.
Зловмиснику повідомили про підозру, що обвинувальний акт направили до суду.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: мошенничество, Нацполиция, фальшивая купюра, харківщина, чоловік;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2024 в 16:50;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "26-річний безробітний мешканець Харківського району, який платив фальшивими купюрами, підозрюється у шахрайстві, повідомили у Нацполіції.".