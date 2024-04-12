Фальшивими гривнями розплатився в таксі чоловік, його впіймали на Харківщині

26-річний безробітний мешканець Харківського району, який платив фальшивими купюрами, підозрюється у шахрайстві, повідомили у Нацполіції.

3 березня таксист звернувся до поліції, бо пасажир, якого він перевозив, сплатив поїздку купюрою номіналом 1000 гривень. Водій віддав чоловікові здачу, а за деякий час зрозумів, що гроші фальшиві.

Поліція встановила, що 26-річний безробітний купив сувенірну купюру на одному з місцевих ринків.

Зловмиснику повідомили про підозру, що обвинувальний акт направили до суду.