Взрыв на Харьковщине: мужчина в частном секторе разбирал взрывчатку
В селе Оскол Изюмского района 60-летний мужчина пытался разобрать взрывоопасный предмет. В итоге остался без пальца на правой руке.
Подробности происшествия сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«1 мая от сотрудников Национальной полиции поступила информация о чрезвычайном происшествии, связанном со взрывом неизвестного взрывоопасного предмета. По предварительным данным, взрыв произошел на территории частного домовладения в селе Оскол Оскольской громады Изюмского района при попытке разобрать ВНП 60-летним мужчиной, в результате чего он остался без пальца на правой кисти. Пострадавший самостоятельно обратился в лечебное учреждение, где ему была оказана помощь», — проинформировали спасатели.
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Они очередной раз напомнили об опасности неизвестных предметов, особенно — обнаруженных на деоккупированных территориях. Их нельзя ни трогать, ни перемещать — не говоря уже о том, чтобы пытаться разобрать.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывчатка, ГСЧС, мужчина, палец, подорвался, пострадал, чоловік;
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2025 в 19:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Оскол Изюмского района 60-летний мужчина пытался разобрать взрывоопасный предмет. В итоге остался без пальца на правой руке".