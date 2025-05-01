Взрыв на Харьковщине: мужчина в частном секторе разбирал взрывчатку

В селе Оскол Изюмского района 60-летний мужчина пытался разобрать взрывоопасный предмет. В итоге остался без пальца на правой руке.

Подробности происшествия сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«1 мая от сотрудников Национальной полиции поступила информация о чрезвычайном происшествии, связанном со взрывом неизвестного взрывоопасного предмета. По предварительным данным, взрыв произошел на территории частного домовладения в селе Оскол Оскольской громады Изюмского района при попытке разобрать ВНП 60-летним мужчиной, в результате чего он остался без пальца на правой кисти. Пострадавший самостоятельно обратился в лечебное учреждение, где ему была оказана помощь», — проинформировали спасатели.

Они очередной раз напомнили об опасности неизвестных предметов, особенно — обнаруженных на деоккупированных территориях. Их нельзя ни трогать, ни перемещать — не говоря уже о том, чтобы пытаться разобрать.