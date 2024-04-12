По Харькову прилетел «Ланцет», ночью били по Купянскому району — полиция

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил об обстрелах Харьковской области за сутки, исключая утренний ракетный удар 11 апреля по Харькову.

«Харьков. 11 апреля около 10:40 российские военные снова атаковали город. В этот раз враг применил против мирного населения БПЛА «Ланцет». Повреждена гражданская инфраструктура, частные автомобили», — проинформировал Владимир Тимошко.

Ночью 12 апреля около 02:00 россияне обстреляли Новоосиново в Купянском районе. Там загорелся дом и летняя кухня. По информации Тимошко, по этому населенному пункту били трижды за сутки — утром 11 апреля из-за удара артиллерии тут пострадал частный дом, а днем — загорелась лесная подстилка. Несколько раз обстреляли и соседний Купянск — там поврежден частный дом и гараж. В Кругляковке горел лес и трава.

Также россияне терроризировали приграничье.

«Большие Проходы. 11 апреля примерно в 15:50 военные рф нанесли удары управляемыми авиабомбами. В результате обстрела повреждены 11 домов и сооружений, автомобили. Ранение получил 75-летний мужчина. Казачья Лопань. 11 апреля около 16:20 произошел вражеский артобстрел, в результате которого повреждено помещение объекта гражданской инфраструктуры. Верхняя Писаревка. 11 апреля около 17:00 в результате авиаударов КАБами повреждено здание лесного хозяйства. Пострадали два гражданских мужчины, работники предприятия. Волчанск. 11 апреля около 17:40 произошел вражеский обстрел, в результате которого поврежден частный дом, хозяйственные постройки», — перечислил начальник ГУНП.