По Харкову прилетів “Ланцет”, вночі били по Куп’янському району – поліція

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про обстріли Харківської області за добу, за винятком ранкового ракетного удару 11 квітня по Харкову.

“Харків. 11 квітня близько 10:40 російські військові знову атакували місто. На цей раз ворог застосував проти мирного населення БПЛА «Ланцет». Пошкоджена цивільна інфраструктура, приватні автомобілі”, – поінформував Володимир Тимошко.

Вночі 12 квітня близько 02:00 росіяни обстріляли Новоосинове у Куп’янському районі. Там спалахнув будинок і літня кухня. За інформацією Тимошка, по цьому населеному пункту били тричі за добу – вранці 11 квітня через удар артилерії тут постраждав приватний будинок, а вдень – спалахнула лісова підстилка. Кілька разів обстріляли також сусідній Куп’янськ – там пошкоджені приватний будинок і гараж. У Кругляківці горів ліс і трава.

Також росіяни тероризували прикордоння.

“Великі Проходи. 11 квітня приблизно о 15:50 військові рф завдали ударів керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу пошкоджено 11 будинків та споруд, автомобілі. Поранення отримав 75-річний чоловік. Козача Лопань. 11 квітня близько 16:20 відбувся ворожий артобстріл, внаслідок якого пошкоджено приміщення об’єкта цивільної інфраструктури. Верхня Писарівка. 11 квітня близько 17:00 внаслідок авіаударів КАБами пошкоджено будівлю лісового господарства. Постраждали два цивільних чоловіки, працівники підприємства. Вовчанськ. 11 квітня близько 17:40 відбувся ворожий обстріл, внаслідок якого пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди“, – перелічив начальник ГУНП.