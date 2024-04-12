Пожилых людей, которые не ходили, эвакуировали из Купянска на Харьковщине

Полицейские и Красный крест Украины эвакуировали из города Купянск и поселков Купянского района пожилых женщин, которые были немобильными, сообщили в Нацполиции.

В частности, из поселка Глушковка, расположенного фактически на линии фронта, удалось вывезти 98-летнюю женщину с переломом бедра. Пострадавшую доставили в безопасное место под опеку родственников.

Из Купянска эвакуировали пожилую женщину с ограниченными физическими возможностями. Ее сын погиб на фронте, других родственников у женщины нет и она осталась единственной жительницей своего дома. Из-за постоянных обстрелов работникам социальных служб и волонтерам стало крайне тяжело ухаживать за женщиной, поэтому ее вывезли. Как и остальных эвакуированных, ее доставили в Харьков, где женщина получила бесплатное жилье, медицинское наблюдение и продукты питания.

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