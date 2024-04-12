Літніх людей, що не могли ходити, евакуювали з Куп’янська на Харківщині
Поліціянти та Червоний хрест України евакуювали з міста Куп’янськ та селищ Куп’янського району літніх жінок, які були немобільними, повідомили у Нацполіції.
Зокрема, із селища Глушківка, розташованого фактично на лінії фронту, вдалося вивезти 98-річну жінку з переломом стегна. Постраждалу доставили у безпечне місце під опіку родичів.
З Куп’янська евакуювали жінку похилого віку з обмеженими фізичними можливостями. Її син загинув на фронті, інших родичів жінка не має і лишилась єдиною мешканкою свого будинку. Через постійні обстріли працівникам соціальних служб та волонтерам стало вкрай важко доглядати жінку, тому її вивезли з міста. Як і решту евакуйованих, її доставили до Харкова, де жінка отримала безоплатне житло, медичний нагляд та продукти харчування.
Читайте також: Примусова евакуація родин із дітьми буде з 47 населених пунктів Харківщини
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: евакуація, жінка, Нацполиция, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Літніх людей, що не могли ходити, евакуювали з Куп’янська на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2024 в 17:21;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліціянти та Червоний хрест України евакуювали з міста Куп’янськ та селищ Куп’янського району літніх жінок, які були немобільними, повідомили у Нацполіції.".