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Літніх людей, що не могли ходити, евакуювали з Куп’янська на Харківщині

Суспільство 17:21   12.04.2024
Оксана Якушко

Поліціянти та Червоний хрест України евакуювали з міста Куп’янськ та селищ Куп’янського району літніх жінок, які були немобільними, повідомили у Нацполіції.

Зокрема, із селища Глушківка, розташованого фактично на лінії фронту, вдалося вивезти 98-річну жінку з переломом стегна. Постраждалу доставили у безпечне місце під опіку родичів.

 

З Куп’янська евакуювали жінку похилого віку з обмеженими фізичними можливостями. Її син загинув на фронті, інших родичів жінка не має і лишилась єдиною мешканкою свого будинку. Через постійні обстріли працівникам соціальних служб та волонтерам стало вкрай важко доглядати жінку, тому її вивезли з міста. Як і решту евакуйованих, її доставили до Харкова, де жінка отримала безоплатне житло, медичний нагляд та продукти харчування.

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Автор: Оксана Якушко
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Ви читали новину: «Літніх людей, що не могли ходити, евакуювали з Куп’янська на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2024 в 17:21;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліціянти та Червоний хрест України евакуювали з міста Куп’янськ та селищ Куп’янського району літніх жінок, які були немобільними, повідомили у Нацполіції.".