Літніх людей, що не могли ходити, евакуювали з Куп’янська на Харківщині

Поліціянти та Червоний хрест України евакуювали з міста Куп’янськ та селищ Куп’янського району літніх жінок, які були немобільними, повідомили у Нацполіції.

Зокрема, із селища Глушківка, розташованого фактично на лінії фронту, вдалося вивезти 98-річну жінку з переломом стегна. Постраждалу доставили у безпечне місце під опіку родичів.

З Куп’янська евакуювали жінку похилого віку з обмеженими фізичними можливостями. Її син загинув на фронті, інших родичів жінка не має і лишилась єдиною мешканкою свого будинку. Через постійні обстріли працівникам соціальних служб та волонтерам стало вкрай важко доглядати жінку, тому її вивезли з міста. Як і решту евакуйованих, її доставили до Харкова, де жінка отримала безоплатне житло, медичний нагляд та продукти харчування.

Читайте також: Примусова евакуація родин із дітьми буде з 47 населених пунктів Харківщини